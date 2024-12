Un actor del Polònia de TV3 lo confiesa todo: 'No llego a fin de mes'

Es uno de los programas más longevos de TV3 junto al Telenotícies Vespre, Telenoticies Migdia y espacios de documental como el '30 Minuts'. El Polònia, que se emite todos los jueves por la noche, sigue consiguiendo unos datos de audiencia espectaculares. El producto de Minoria Absoluta, de Toni Soler, consiguió ayer 15% y 300.000 espectadores.

Estos buenos datos le convierten en un programa estrella de la Televisió de Catalunya. Cuando se habla de los costes enormes que TV3 paga para conseguir entretenimiento, en este caso, la inversión tiene una rentabilidad impresionante, con elevados ingresos por publicidad. Los espectadores confían en el humor y la sátira y se sientan frente al televisor para ver a los políticos del momento.

| @toni.soler.g

Por Polònia han pasado todos los presidentes desde su creación. Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragones y Salvador Illa. Presidentes españoles como José María Aznar, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez. También políticos que nunca han llegado a ser presidente pero sí han estado en primera línea. Josep Antoni Duran Lleida, Josep Lluís Carod Rovira, Ángel Acebes, Oriol Junqureas... Personajes del mundo del deporte, como Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart, Joan Laporta...

Por los estudios de Polònia han pasado muchos actores. Carlos Latre, Bruno Oro, Mireia Portas, Cesc Casanovas, Queco Nivell. El nivel interpretativo es muy alto, tanto por la voz como por la puesta en escena del personaje. Ahora hemos sabido que uno de ellos, Cesc Casanovas, ha reconocido haber tenido problemas económicos en más de una ocasión.

Cesc Casanovas - Oriol Junqueras, Pilar Rahola y muchos otros

Cesc Casanovas, en una entrevista en el diario Ara, ha explicado que en más de una ocasión los actores y actrices tienen problemas económicos. Contrariamente a lo que se podría pensar, los ingresos de los artistas son irregulares y hay que saber ahorrar.

| TV3

"Un programa amb èxit dura un any, i si té molt dura tres temporades. Jo he tingut molta sort, ha estat cada setmana durant gairebé vint anys. Encara que no es cobra com a Madrid, si treballes de manera regular la feina està ben pagada. Funcionem per sessió d'enregistrament. Si no graves, no cobres. En aquest cas, el Polònia depèn de l'actualitat i no pots preveure la teva remuneració", ha empezado.

"Si de sobte un personatge teu no és notícia, no treballes, el mateix passa amb les vacances de Nadal. Tu has de reservar aquests dos dies per gravar i no anar a gravar en un mes[...]. Hi ha moments en què estàs gairebé obligat a combinar-ho amb altres coses com impartir classes d'interpretació, fer animacions i pregons per a festes", ha continuado.