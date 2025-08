Abraham Orriols, Juliana Canet, més famosos de TV3, vacances junts: On són

per Pol Nadal

Abraham Orriols, periodista de la secció de Societat de Telenotícies a TV3 de 28 anys, forma part del grup de joves de la casa. Si no fos pel seu físic, podria ser un dels veterans. La seva mare va morir de manera inesperada a principis de juliol, a 54 anys, una pèrdua que el va deixar profundament afectat. Tot i el dolor, els seus amics de la secció i companys de mitjans catalans van decidir convèncer-lo perquè no cancel·lés el viatge que tenien previst al Brasil.

En aquesta escapada hi participen tres parelles. Orriols amb la seva xicota Martina, Juliana Canet de Catalunya Ràdio amb la seva parella, i Guillem Estadella de RAC1 amb la seva companya. A més, també viatja la periodista de TV3 Carla Pàmies en solitari. La destinació és la regió amazònica i ciutats com Rio de Janeiro, i el viatge s'ha omplert d'instantànies personals.

| Twitter, Catalunya Ràdio

Un viatge per al record

Abraham Orriols va explicar que “em van convèncer perquè no suspengués el viatge… moure els peus”. Aquesta frase contrastava amb una altra d'anterior, més fosca, on qualificava la realitat com una “gran merda” abans de decidir lliurar-se a la samba.

Entre els presents hi ha col·laboradors de TV3, de Catalunya Ràdio i de RAC1. Alguns d'ells han compartit fotos del grup per platges de la costa carioca, senders de l'Amazones, i sopars nocturns entre rialles i converses íntimes.

Un viatge per desconnectar i tornar a connectar

El viatge serveix per entendre dos aspectes importants. Primer, el context humà de Abraham Orriols. Pèrdua de la mare, fill únic, envoltat pel suport emocional del seu pare, xicota i amics amb qui comparteix feina i projectes. Segon, la solidaritat professional que uneix diverses generacions de periodistes locals que ara comparteixen escapades fora del plató.

| Instagram

Des de la seva etapa a la TV local de Berga, després a betevé i finalment a TV3, Orriols ha forjat una imatge propera al públic. Juntament amb això, aquest viatge amb companys com Juliana Canet evidencia la complicitat entre professionals de la CCMA i RAC1. El viatge representa, en la seva senzillesa, un acte de resiliència davant el dol. I Brasil, epicentre de cultura vibrant, apareix com a símbol de renaixement.

Aquest recorregut per Brasil transcendeix el turístic. És la història d'una generació de periodistes joves de TV3 i Catalunya Ràdio que volen continuar creixent en l'àmbit professional. Molts espectadors de TV3 i oients de RAC1 i de Catalunya Ràdio desconeixien aquesta relació tan propera. Veurem si continuen fent plans junts.