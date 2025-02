L'equip de Guardiola en caiguda lliure: Flick tempta un jugador de City per al Barça

per Iker Silvosa

El FC Barcelona continua treballant en la planificació de la seva plantilla de cara a la pròxima temporada. La necessitat de reforçar la posició d'extrem continua sent una prioritat, especialment davant la falta d'alternatives per donar descans a Lamine Yamal i Raphinha. L'absència del jove talent en el crucial partit davant l'Atlètic de Madrid de la Copa del Rei ha deixat en evidència la falta de profunditat en aquesta zona del camp.

Des de la temporada passada, el Barça ha explorat diferents opcions per reforçar la banda. Figures com Rafael Leao, Nico Williams i Luis Díaz han estat vinculades amb el club, però els seus elevats preus i el seu estatus de titulars indiscutibles fan que el seu fitxatge sigui extremadament complicat. Davant aquesta situació, Joan Laporta i Deco han començat a valorar altres alternatives més accessibles, i en aquest procés ha sorgit un nom amb gran potencial: Jérémy Doku. Així ho garanteix una informació publicada per El Nacional.

| Manchester City

L'extrem belga del Manchester City va arribar al conjunt anglès a l'estiu de 2023 procedent del Stade Rennais per 60 milions d'euros. La seva adaptació va ser immediata i va aconseguir destacar per la seva capacitat de desbordament, velocitat i desequilibri. No obstant això, el seu protagonisme ha anat disminuint amb el temps, fins al punt de quedar relegat a un paper secundari dins l'esquema de Pep Guardiola.

Doku, cada cop amb menys protagonisme al City

Malgrat haver disputat 24 partits aquesta temporada en totes les competicions, Doku només ha estat titular en 17 duels de la Premier League i ha sumat un total de 1.267 minuts. Tot i haver contribuït amb 6 gols i 7 assistències, la forta competència en l'atac ‘skyblue’ li ha restat protagonisme. Jugadors com Jack Grealish, Phil Foden, Bernardo Silva, Savio Moreira i Omar Marmoush l'han relegat a la banqueta.

A més, la temporada del Manchester City ha estat marcada per la decepció. La recent eliminació a la Champions League a mans del Real Madrid ha deixat l'equip sense possibilitats de conquerir el trofeu més important a nivell de clubs. Amb la Premier League cada cop més complicada i la FA Cup com la seva última esperança de títol rellevant, la situació a l'Etihad Stadium és tensa, cosa que podria obrir la porta a la sortida d'alguns jugadors a l'estiu.

Deco i Flick consideren Doku com una opció viable

Deco, director esportiu del Barça, ha identificat Doku com una oportunitat de mercat i ha proposat la seva incorporació a Joan Laporta. El tècnic Hans-Dieter Flick, conscient de la necessitat de reforçar l'extrem, ha donat el vistiplau al possible fitxatge del belga.

Als seus 22 anys, Doku continua sent un futbolista amb molt marge de millora i el seu perfil encaixa perfectament en el joc d'atac del Barça. La seva velocitat i capacitat per desequilibrar serien una gran addició a la plantilla blaugrana, que necessita un jugador capaç de trencar línies defensives i oferir variants en atac.

El Manchester City, conscient de la situació de Doku, estaria disposat a negociar el seu traspàs per una quantitat inferior als 60 milions d'euros que va pagar per ell en el seu moment. Fins i tot existeix la possibilitat d'una cessió amb opció de compra, cosa que faria l'operació encara més viable per al Barcelona en un moment de restriccions econòmiques.