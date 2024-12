Vinicius se viene arriba tras ganar el The Best y Twitter responde

No pasará a los annales como el jugador más modesto y humilde de la historia, desde luego. Vinicius ha adquirido la especial manía de convertirse en el principal agitador de polémicas en cualquier situación. Incluso después de haber sido escogido en los Premios The Best como el mejor jugador de la temporada. Un galardón algo menos prestigioso que el Balón de Oro, donde quedó segundo y, junto a sus compañeros y directivos del Real Madrid, mostró un criticado acto sin precedentes: como no lo había ganado, nadie del conjunto blanco viajó a la entrega de premios.

Pero como la actitud y la deportividad no es algo que se tienen en cuenta a la hora de determinar los vencedores de estos premios individuales, ahora puede presumir del TheBest. De hecho, eso es precisamente lo que ha hecho: presumir de él. Y es que una vez terminada la gala, Vinicius publicó un extendido mensaje en su cuenta de Instagram que ha provocado miles de interacciones críticas.

"Hoy le escribo a ese chico que vio tantos ídolos levantar este trofeo... Tu tiempo ha llegado. O mejor aún, ha llegado mi hora de decir... Sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado duro por ello. Trataron y trataron de invalidarme, de disminuirme. Pero no están listos. Nadie va a decir por quién debo luchar, cómo debo comportarme", decía el futbolista.

Lo cierto es que, aunque es evidente que es uno de los jugadores más talentosos del planeta, los principales valedores de haber recibido este galardón son los títulos LaLiga y Champions. Y eso que en la competición doméstica hubo siete jugadores que anotaron más goles que él y, de hecho, no fue ni siquiera el máximo goleador de su equipo. Tampoco figura como el Pichichi de la Champions League. Y todo esto, sin hablar de su pobre papel en la Copa América con la selección brasileña.

Críticas masivas

El comentario más destacado que ha recibido Vinicius tras su publicación es el de un usuario que recuerda al personaje de Tywin Lannister en la serie de Juego de Tronos. El señor de Roca Casterly se dirige a su hijo en una escena de la serie y le dice: "Cualquier hombre que deba decir 'Yo soy el rey', no es un verdadero rey". Sin ir más lejos, al reciente Balón de Oro, Rodri, no le hizo falta proclamarlo a los cuatro vientos.

Pero, evidentemente, la lluvia de críticas no quedaba aquí. Algunos le recordaban que "no es ni el mejor brasileño de LaLiga". En esta misma línea, otro opinaba que "No está ni en el top3 de LaLiga, imagínate del mundo". Un aficionado culé optó por tirar de ironía: "Y según su madre y su abuela también es el más guapo".