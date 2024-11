Els culers deixen KO a DAZN pels comentaris al Reial Madrid - Barça femení

El FC Barcelona Femení és sens dubte l'equip de moda dins del futbol femení, no només per les seves jugadores més que reconeixibles sinó també per les seves aclaparadores victòries constants. Ja fa unes setmanes, durant l'entrega dels premis a la Gala de la Pilota d'Or, ja es va demostrar l'hegemonia de les culers.

Les noies no només van aconseguir el premi a millor club femení de l'any, sinó que van arrasar completament també en les nominacions a la Pilota d'Or del any 2024. Després de dos guardons consecutius per a Alexia Putellas, la que també va repetir doblet va ser Aitana Bonmatí, la líder d'un equip que no sembla que tingui cap sostre.

El seu regnat es va consagrar també fa pocs dies, quan es van tornar a exhibir davant el Reial Madrid femení. Amb una nova golejada que ja és un 'clàssic' en els duels entre totes dues. Les catalanes se'n van anar al descans amb un contundent 0-3, i després d'una gran jugada col·lectiva, Aleixa va posar el 0-4 final al marcador amb l'exterior del peu esquerre.

Polèmica amb la narració de la trobada

En els últims anys, amb l'auge del futbol femení a Espanya, han estat força les companyies que han lluitat per quedar-se amb els drets televisius d'aquestes emocionants trobades. Entre ells, DAZN ha estat qui finalment s'ha quedat amb el copyright per retransmetre els partits de la lliga i la Champions League femenina.

| FC Barcelona, Víctor Salgado - FC Barcelona

Tot i això, recentment a El Clàssic femení han estat el focus de les crítiques. Ja que, segons els seguidors culers, van narrar el partit d'una manera totalment esbiaixada a favor del Reial Madrid. Com és normal, les xarxes no van trigar a cremar-se i a omplir-se de comentaris d'aficionats i aficionades indignats amb la narració de la retransmissió.

Les xarxes sentencien les comentaristes

El Barça Femení va arrasar el Reial Madrid amb un contundent 0-4, però no tots van quedar satisfets. Durant la retransmissió, els comentaris de les narradores de DAZN van generar polèmica i crítiques ferotges a xarxes socials.

Un aficionat, indignat, va afirmar: "¿Doneu mocadors a les comentaristes? Sembleu Reial Madrid Televisió, quina pena feu". Un altre usuari va assegurar que, malgrat la superioritat del Barça, les narradores insistien que el partit estava igualat: "Quina vergonya. El Barça guanyant 0-3 i diuen que està igualat".

Les queixes no s'hi van quedar. "Digueu-li a les comentaristes que es treguin la bufanda del Reial Madrid. Els barcelonistes també paguem la vostra plataforma", va escriure un altre tuiter, acompanyat d'un vídeo del partit.

Entre els comentaris més compartits, ha destacat: "Quan he sentit allò de 'minut 8, difícil rascar punts' anant 0-3, ha estat el cim del deliri". Un altre tuit irònic va recordar com, en certs moments, s'insinuava un miraculós retorn del Reial Madrid. "Això que en el tram del 15 al 35 venien els gols del Madrid m'ha arribat a l'ànima".

Per a alguns, el problema va més enllà de l'anàlisi del partit. "No és un clàssic, és el Barça contra un equip sense història que va comprar la plaça per ser aquí", va opinar un usuari. Aquesta última crítica reflecteix una tensió més profunda al futbol femení espanyol.