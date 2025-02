El veterà davanter que el Barça podria fitxar el 2026

El FC Barcelona es troba en una cruïlla estratègica respecte a la seva davantera. Robert Lewandowski, als seus 36 anys, continua demostrant la seva vàlua com a màxim golejador de LaLiga EA Sports. No obstant això, la directiva blaugrana, encapçalada per Laporta i Deco, és conscient de la necessitat de planificar la seva successió per mantenir la competitivitat en el futur.

La situació actual de Lewandowski

Des de la seva arribada al Camp Nou, Lewandowski ha estat una peça clau en l'esquema ofensiu de l'equip. El seu contracte actual, que s'estén fins al 2026, inclou una clàusula de renovació automàtica en complir certs objectius, cosa que assegura la seva permanència per almenys una temporada més. No obstant això, la seva edat suggereix que el club ha de buscar un successor que pugui assumir el seu rol a curt termini.

Harry Kane: el relleu ideal?

Un dels noms que ha guanyat força als despatxos del Barça és el de Harry Kane. El davanter anglès, actualment al Bayern de Munic, ha mantingut un rendiment excepcional des de la seva arribada al club bavarès el 2023. Segons informes recents, el seu contracte actual inclou una clàusula de rescissió que s'activarà al gener del 2026, permetent la seva sortida per una xifra propera als 65 milions d'euros.

| FCB

Aquesta clàusula converteix Kane en una opció molt atractiva per al Barcelona, que veuria en ell un davanter experimentat i amb garanties per liderar l'ofensiva. Tot i que Kane tindria 32 anys el 2026, el seu estil de joc i la seva condició física suggereixen que podria rendir al més alt nivell durant diverses temporades més.

Altres alternatives al mercat

A més de Kane, el Barça ha avaluat altres opcions per reforçar la seva davantera. Noms com Alexander Isak, actualment al Newcastle United, i Viktor Gyökeres, de l'Sporting de Lisboa, han estat vinculats al club català. No obstant això, la recent renovació d'Erling Haaland amb el Manchester City fins al 2028 el descarta com a possible fitxatge.

Planificació i estratègia a futur

L'estratègia del Barcelona sembla clara: mantenir Lewandowski com a referent ofensiu durant la pròxima temporada, mentre es prepara el terreny per a la seva successió. La possible incorporació de Kane el 2026 encaixaria en aquesta planificació, aportant experiència i qualitat a l'atac blaugrana.

No obstant això, el club haurà d'estar atent a l'evolució del mercat i a les possibles competències pel fitxatge del davanter anglès. Equips de la Premier League podrien mostrar interès a repatriar Kane, cosa que afegiria complexitat a l'operació.

El FC Barcelona s'enfronta al desafiament de renovar la seva davantera sense perdre competitivitat. La possible arribada de Harry Kane el 2026 representa una oportunitat estratègica per assegurar una transició efectiva després de l'eventual sortida de Lewandowski. La directiva blaugrana haurà de gestionar amb habilitat aquesta operació, considerant tant les condicions del mercat com les necessitats esportives de l'equip.