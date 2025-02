El tapat del Betis per a la temporada 2025-2026 està a 'Casa'

Mentre el Real Betis lluita per consolidar la seva posició a LaLiga, amb un sòlid vuitè lloc i 32 punts després de 24 jornades, la direcció esportiva ja mira al futur amb ambició. En un mercat de fitxatges que promet ser competitiu, el club verd-i-blanc podria tenir un as sota la màniga per reforçar la seva defensa en la temporada 2025-2026: Ricardo Visus, un jove central format a La Masia que està brillant en la seva cessió a l'Almere City. Serà aquest el fitxatge intern que elevarà el Betis a un altre nivell?

Un projecte Defensiu en revisió

La defensa del Betis ha estat un pilar fonamental sota la direcció de Manuel Pellegrini aquesta temporada. No obstant això, la planificació de l'estiu passat va deixar alguns dubtes, especialment en la profunditat de l'eix central. Es va confiar en la polivalència de Ricardo Rodríguez, que pot actuar com a central, i en la progressió de Nobel Mendy, però tots dos han enfrontat reptes: el suís no ha rendit com s'esperava —arribant a ser ofert al mercat d'hivern—, mentre que Mendy ha patit lesions que han limitat el seu impacte.

Amb Bartra a un pas de renovar automàticament per un any més si arriba als 25 partits, i l'opció de compra per Natan (9 milions d'euros pactats amb el Nàpols), el Betis avalua enfortir la seva defensa per al pròxim curs. Encara que noms com Victor Nelsson (Galatasaray), Martin Vitík (Sparta de Praga) o Sebastián Boselli (Estudiantes) sonen com a possibles reforços lliures el 2026, la mirada del club també es dirigeix cap a la seva pedrera, on Ricardo Visus emergeix com una opció prometedora.

L'enlairament de Ricardo Visus a Holanda

Ricardo Visus, de 20 anys, és un central madrileny que va arribar al Betis el 2022 procedent del FC Barcelona. Després de renovar el seu contracte fins al 2027, va ser cedit a l'Almere City de l'Eredivisie per guanyar experiència i minuts. Encara que el seu inici a Holanda va ser irregular, amb una lesió que el va deixar fora de quatre partits a finals de 2024, Visus ha experimentat un renaixement en les últimes setmanes, convertint-se en un dels defenses més destacats de la lliga neerlandesa.

Les seves estadístiques aquesta temporada reflecteixen el seu creixement: en 21 partits amb l'Almere City, ha acumulat 1 gol i 1 assistència, amb una mitjana de 2.7 refusos i 1.5 intercepcions per partit. En les dues últimes jornades, davant l'Utrecht (0-1) i el NEC Nimega (2-2), Visus ha estat titular i ha completat els 90 minuts, marcant el seu primer gol amb un cop de cap precís després d'un centre des de la dreta. Aquests partits li van valer ser inclòs en l'onze ideal de l'Eredivisie en dues setmanes consecutives, un reconeixement que ha convençut tant el seu tècnic, Jeroen Rijsdijk, com el Betis.

Físicament sòlid, amb una bona sortida de pilota i una capacitat per anticipar-se als atacs rivals, Visus encaixa perfectament en l'estil de Pellegrini, que valora centrals versàtils i amb projecció. La seva polivalència, similar a la de Rodríguez, el fa un candidat ideal per competir per un lloc en el primer equip, especialment si Mendy no aconsegueix consolidar-se o si el club decideix no exercir l'opció per Natan.

Un fitxatge Intern que il·lusiona a Heliòpolis

La idea de comptar amb Visus com el “primer fitxatge” de la temporada 2025-2026 genera il·lusió al Betis. En tornar de cessió el cost, evidentment és 0. No només representa un estalvi econòmic davant les operacions externes, sinó també una aposta per la filosofia de formació que ha caracteritzat el club en els últims anys. Amb l'equip en plena lluita pels llocs europeus —a només tres punts de RCD Mallorca (7è, 34 punts)— i amb la Conference League com a objectiu, un central jove i competitiu podria ser la clau per fer un salt de qualitat.

A més, la classificació de LaLiga mostra un panorama competitiu a la zona mitjana-alta, on el Betis es manté ferm amb 8 victòries, 8 empats i 8 derrotes, marcant 30 gols i rebent 31. La solidesa defensiva serà crucial per millorar aquestes estadístiques, i Visus podria aportar frescor i dinamisme a una línia que, encara que sòlida, manca de recanvis naturals.