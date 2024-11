Ni Joan Garcia ni Javi Puado: El jugador de l'Espanyol que Guardiola vol al City

El Manchester City, sota la direcció de Pep Guardiola, ha posat la mirada en un jove lateral dret del RCD Espanyol, com a possible fitxatge per reforçar la seva defensa. Aquest interès s'emmarca en la recerca de substituts per a Kyle Walker , que, als seus 34 anys, podria estar a punt de finalitzar la seva etapa al club anglès.

Omar El Hilali: un lateral de futur

Nascut el 12 de setembre del 2003 a l'Hospitalet de Llobregat, Omar El Hilali és un lateral dret d'1,83 metres d'alçada. Durant la temporada 2023/2024, es va consolidar com a titular a l'Espanyol, disputant 36 partits a LaLiga SmartBank.

Encara que no va registrar gols, la seva aportació defensiva va ser molt notable, acumulant 10 targetes grogues, cosa que reflecteix la seva gran intensitat en el joc. Va participar en uns 313 duels, guanyant la possessió en 185 ocasions, i va completar 1.053 passades reeixides de 1.272 intents, demostrant precisió i confiança amb la pilota.

El seu estil de joc i la possible adaptació al Manchester City

El Hilali destaca per la seva versatilitat, podent exercir-se com a lateral dret, esquerre i fins i tot com a defensa central. La seva capacitat per incorporar-se a l'atac i la seva solidesa defensiva encaixen amb l'estil de joc que Guardiola implementa al Manchester City. L'habilitat d'El Hilali per adaptar-se a diferents posicions defensives podria ser molt valuosa en un equip que prioritza la flexibilitat tàctica i la possessió total de la pilota.

L'interès del Manchester City i la competència al mercat

Segons informes de TBR Football, el Manchester City ha estat seguint de prop El Hilali com a possible reemplaçament de Kyle Walker. Tot i això, no és l'únic club interessat; equips de la Premier League com l'Aston Villa i el Brighton & Hove Albion també han mostrat interès en el jove defensor.

A més d'El Hilali, el Manchester City considera altres opcions per reforçar el lateral dret. Jeremie Frimpong, del Bayer Leverkusen, i Vanderson, del Mònaco, són noms que han sorgit com a possibles fitxatges.

Frimpong, format al planter del Manchester City, ha destacat a la Bundesliga per la seva velocitat i capacitat ofensiva. Vanderson, per la seva banda, ha mostrat consistència a la Lliga 1 i podria aportar una opció sòlida en defensa.

Rico Lewis: L'opció interna del Manchester City

Dins de les files del Manchester City, Rico Lewis, del planter del club, ha emergit com una alternativa per al lateral dret. Als seus 19 anys, Lewis ha tingut actuacions destacades. La seva capacitat per exercir-se com a lateral invertit, incorporant-se al centre del camp, ofereix una dinàmica interessant que Guardiola valora al seu esquema tàctic.

L'interès del Manchester City a Omar El Hilali reflecteix l'estratègia del club d'assegurar talent jove i versàtil per mantenir la competitivitat a la Premier League i a Europa. La possible incorporació d'El Hilali, juntament amb altres opcions com Frimpong, Vanderson i el desenvolupament de Rico Lewis.

Demostra el compromís del City a reforçar la seva defensa de cara al futur. La decisió final dependrà de les negociacions i de com cada jugador s'alineï amb la visió tàctica de Pep Guardiola.