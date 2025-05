La medida de Ronald Araujo que enfada, todavía más, a los seguidores del Barça

La eliminación del FC Barcelona en las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán ha dejado secuelas significativas, especialmente para Ronald Araújo. El central uruguayo ha sido objeto de duras críticas por parte de la afición culé debido a su implicación en los goles decisivos que propiciaron la derrota del equipo en el Giuseppe Meazza.

Araújo ingresó al campo en el minuto 76, sustituyendo a Iñigo Martínez. Poco después, en el tiempo añadido, Francesco Acerbi logró el empate para el Inter, y en la prórroga, Davide Frattesi anotó el gol que selló la eliminación del Barça. Ambas jugadas han sido atribuidas a errores defensivos en los que Araújo estuvo involucrado, lo que ha generado una oleada de críticas en su contra

Reacciones y medidas tomadas por Araújo

Ante la avalancha de comentarios negativos y ofensivos en sus redes sociales, Araújo tomó la decisión de limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram. Esta medida busca proteger su bienestar emocional y evitar el acoso digital que ha estado recibiendo desde el partido.

| XCatalunya, Canva

En sus publicaciones, algunos aficionados llegaron a pedir su salida del club, recordando también su expulsión en la eliminatoria de la temporada anterior contra el PSG. Asimismo, mostró su orgullo por el equipo y la afición, destacando la mentalidad ganadora demostrada durante el año.

A pesar de las críticas, Araújo no ha eludido su responsabilidad. En un mensaje publicado en sus redes sociales, expresó: "Lo acepto y lo reconozco. Nunca fui de esconderme y nunca lo haré. Duele quedar fuera, pero esto no termina acá. Trabajamos, luchamos y dejamos todo en una serie durísima. No alcanzó, y eso duele".

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

Contexto y futuro en el club

La situación de Araújo se ve agravada por su historial en momentos clave de la Champions League. Su expulsión en la temporada anterior ante el PSG y los errores recientes contra el Inter han generado dudas sobre su rendimiento en partidos decisivos. Aunque renovó su contrato hasta 2031, su continuidad en el club podría estar en entredicho si no logra recuperar la confianza de la afición y el cuerpo técnico.

Ronald Araújo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera en el FC Barcelona. Las críticas por su actuación en la semifinal de la Champions League han sido intensas, llevándolo a tomar medidas para protegerse del acoso en redes sociales. Sin embargo, su disposición a asumir responsabilidades y su mensaje de autocrítica demuestran su compromiso con el equipo.

El futuro dirá si logra superar este bache y consolidarse nuevamente como un pilar en la defensa azulgrana.

Tras la dolorosa eliminación en las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán, el FC Barcelona encara la recta final de la temporada con el objetivo de asegurar el título de LaLiga. Actualmente, lidera la clasificación con 79 puntos, cuatro más que el Real Madrid, a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato.