Ni Luis Díaz ni Rafael Leao: Les 3 prioritats del Barça, Laporta ho ordena

per Joan Grimal

El FC Barcelona ha decidit no perdre ni un sol minut en aquest mercat de fitxatges. Amb el final de la temporada 2025-2026, el club ha començat a executar un ambiciós pla liderat per Deco, el director esportiu blaugrana. Amb una estratègia clara i mesures alineades amb la realitat financera del club, el Barça es mou amb determinació per reforçar totes les seves línies clau.

La primera gran operació del campió de Lliga i Copa ha estat tancar el fitxatge de Joan Garcia, porter de l’Espanyol, mitjançant el pagament íntegre de la seva clàusula de rescissió: 25 milions d’euros. El jove arquer català és una aposta de present i futur, i representa molt més que una incorporació puntual. És, de fet, el primer moviment d’un pla global molt més ampli.

Un pla traçat amb precisió

Deco ha dibuixat un mapa d’incorporacions acuradament equilibrat. Combina grans apostes econòmiques, fitxatges estratègics i jugadors lliures que puguin aportar experiència sense desajustar el pressupost. Als despatxos del club, es repeteix una idea: la plantilla necessita frescor, velocitat i profunditat.

| F.C. Barcelona

El cos tècnic ha marcat prioritats molt clares: reforçar els extrems, apuntalar la porteria i ampliar opcions en defensa. Cada moviment respon a una necessitat esportiva concreta i té la seva lògica econòmica al darrere.

Velocitat, experiència i talent de casa

Un dels focus principals del pla passa per reforçar la banda esquerra. La direcció esportiva considera que l’equilibri ofensiu de l’equip requereix un jugador capaç de generar perill des d’aquesta zona del camp, especialment si l’equip vol aprofitar tot el potencial de Lamine Yamal per la dreta. Aquí és on entra en joc un nom que fa temps que sona amb força.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

Però no és l’únic. El Barça també estudia el retorn d’un jugador format a la casa i actualment brillant a la Bundesliga. A més, es contempla sumar veterania amb un fitxatge inesperat, però que podria aportar molt des de la banqueta i dins del vestidor.

Una operació amb tres noms propis

Durant setmanes, s’ha especulat amb diversos perfils. Tanmateix, el pla de Deco ja està en marxa i apunta a tres operacions concretes. La primera, la ja tancada incorporació de Joan Garcia, un porter que combina reflexos, joc amb els peus i projecció.

El segon nom és Álex Grimaldo, lateral esquerre del Bayer Leverkusen, que podria tornar al Camp Nou si finalment es concreta la sortida de Gerard Martin. El tercer moviment —i el més desitjat— és el fitxatge estrella de l’estiu: Nico Williams. L’extrem de l’Athletic és la prioritat absoluta. La seva clàusula de 60 milions no ha frenat el Barça, que ja ha mantingut contactes i compta amb la predisposició del jugador.

Nico vol jugar al Barça, compartir banda amb Lamine Yamal i créixer sota les ordres de Flick. El club, per la seva banda, creu que la seva arribada marcaria un abans i un després en l’atac blaugrana. Amb aquests tres noms —Joan Garcia, Grimaldo i Nico Williams— el pla de Deco queda perfilat.