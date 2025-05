Lamine Yamal triomfa a la TV dels Estats Units amb Henry: 'Cal que...'

En una nit europea carregada d'emocions, el FC Barcelona i l'Inter de Milà van empatar 3-3 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, deixant tot per decidir en la tornada de les semifinals de la UEFA Champions League. No obstant això, més enllà del resultat, l'actuació del jove Lamine Yamal va acaparar totes les mirades, especialment la de Thierry Henry, qui no va dubtar a elogiar el canterà blaugrana en la transmissió de CBS Sports.​

Remuntada gràcies al futbolista de 17 anys

El Barcelona, dirigit per Hansi Flick, enfrontava l'Inter amb la necessitat d'obtenir un bon resultat a casa. Tot i començar perdent 0-2, l'equip va mostrar caràcter i va aconseguir igualar el marcador, amb Lamine Yamal com a protagonista en anotar el primer gol culer. El seu rendiment no només va ser clau en el resultat, sinó que també va destacar per la seva maduresa i qualitat tècnica a tan curta edat.​

Amb tan sols 17 anys, ja acumula 100 partits amb el primer equip del Barcelona, sumant 22 gols i 28 assistències. ​El FC Barcelona va realitzar 15 xuts, 7 d'ells a porteria, mostrant una notable capacitat de reacció després de l'inici complicat.​

| Canva

Malgrat tot, hi va haver aspectes negatius. L'equip va encaixar dos gols en els primers 21 minuts, evidenciant problemes en la defensa, especialment en jugades a pilota parada.​ La tornada es disputarà el dimarts 6 de maig al Giuseppe Meazza, on es definirà el finalista que enfrontarà el PSG o l'Arsenal.​

Un partit que confirma que Lamine és un dels millors del món

Lamine Yamal va demostrar una maduresa i qualitat tècnica excepcionals per la seva edat. La seva capacitat per desbordar, la seva visió de joc i la seva determinació van ser clau en la remuntada del Barcelona. No només va marcar un gol, sinó que també va estar a prop d'anotar en dues ocasions més, estavellant la pilota al travesser.​

L'entrenador Hansi Flick va elogiar la seva actuació, qualificant-lo de "geni" i destacant la seva influència en els grans partits. ​

Per la seva banda, l'Inter va mostrar una eficàcia notable en els seus atacs, aprofitant les debilitats defensives del Barcelona. Dumfries va ser una amenaça constant, anotant dos gols i generant perill en cada incursió.​

Entrevista a la CBS

En acabar el partit, Lamine Yamal va ser entrevistat per la cadena nord-americana CBS. Allà hi havia Thierry Henry, ex del Barça. L'ex futbolista francès va demanar al jugador culer una samarreta per al seu fill. 'Cal fer un intercanvi. Jo et dono la meva i tu em dones la teva. Del Barça, de l'Arsenal... la que vulguis', va respondre Lamine. Tindran ocasió de veure's i de fer un intercanvi.

L'entrevista va transcórrer en un ambient distès i els periodistes van felicitar el de Mataró pel seu extraordinari partit.