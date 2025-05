Lamine Yamal triunfa en la TV de Estados Unidos con Henry: 'Hay que...'

En una noche europea cargada de emociones, el FC Barcelona y el Inter de Milán empataron 3-3 en el Estadi Olímpic Lluís Companys, dejando todo por decidir en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. Sin embargo, más allá del resultado, la actuación del joven Lamine Yamal acaparó todas las miradas, especialmente la de Thierry Henry, quien no dudó en elogiar al canterano azulgrana en la transmisión de CBS Sports.​

Remontada gracias al futbolista de 17 años

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, enfrentaba al Inter con la necesidad de obtener un buen resultado en casa. A pesar de comenzar perdiendo 0-2, el equipo mostró carácter y logró igualar el marcador, con Lamine Yamal como protagonista al anotar el primer gol culé. Su desempeño no solo fue clave en el resultado, sino que también destacó por su madurez y calidad técnica a tan corta edad.​

Con tan solo 17 años, ya acumula 100 partidos con el primer equipo del Barcelona, sumando 22 goles y 28 asistencias. ​El FC Barcelona realizó 15 disparos, 7 de ellos a puerta, mostrando una notable capacidad de reacción tras el inicio complicado.​

| Canva

Pese a todo hubo aspectos negativos. El equipo encajó dos goles en los primeros 21 minutos, evidenciando problemas en la defensa, especialmente en jugadas a balón parado.​ La vuelta se disputará el martes 6 de mayo en el Giuseppe Meazza, donde se definirá el finalista que enfrentará a PSG o Arsenal.​

Un partido que confirma que Lamine es uno de los mejores del mundo

Lamine Yamal demostró una madurez y calidad técnica excepcionales para su edad. Su capacidad para desbordar, su visión de juego y su determinación fueron clave en la remontada del Barcelona. No solo marcó un gol, sino que también estuvo cerca de anotar en dos ocasiones más, estrellando el balón en el travesaño.​

El entrenador Hansi Flick elogió su actuación, calificándolo de "genio" y destacando su influencia en los grandes partidos. ​

Por su parte, el Inter mostró una eficacia notable en sus ataques, aprovechando las debilidades defensivas del Barcelona. Dumfries fue una amenaza constante, anotando dos goles y generando peligro en cada incursión.​

Entrevista en la CBS

Al acabar el partido, Lamine Yamal fue entrevistado por la cadena estadounidense CBS. Allí estaba Thierry Heny, ex del Barça. El ex futbolista francés le pidió al jugador culer una camiseta para su hijo. 'Hay que hacer un intercambio. Yo te doy la mía y tú me das la tuya. Del Barça, del Arsenal... la que quieras', respondió Lamine. Tendrán ocasión de verse y de hacer un intercambio.

La entrevista discurrió en un ambiente distentido y los periodistas felicitaron al de Mataró por su extraordinario partido.