2 noms a la llista de Calleja: Moviment del Real Oviedo per poder fitxar

La lluita per assolir la màxima competitivitat a la Lliga Hypermotion continua sent una prioritat per al Real Oviedo. El conjunt carbayó, ubicat en cinquena posició amb 35 punts, observa de prop les dinàmiques dels seus rivals directes i planifica moviments de mercat per reforçar la seva plantilla. Després de l'arribada de Javi Calleja a la banqueta, la directiva entén que la millora en diverses demarcacions és clau per sostenir les aspiracions d'ascens.

Dins d'aquest context, segons alguns mitjans esportius, dos noms han irromput amb força en l'agenda blau: César de la Hoz i Nacho Vidal. El primer pertany al Real Valladolid, mentre que el segon milita al CA Osasuna. Encara que cap de les dues operacions sigui senzilla, el Real Oviedo està decidit a trobar la fórmula per dur-les a terme.

El Real Oviedo, amb un balanç de deu victòries, cinc empats i sis derrotes, manté un ritme competitiu notable en el seu objectiu de tornar a Primera Divisió. Els seus 35 punts reflecteixen la necessitat d'afinar certes posicions per augmentar la solvència en moments crucials. Calleja ha provat variants tàctiques i esquemes diferents, però la recerca d'un migcampista amb presència defensiva i un lateral dret segur en tasques tant ofensives com defensives s'ha convertit en un repte prioritari.

César de la Hoz: experiència al mig del camp

El primer candidat que sona per reforçar el Real Oviedo és César de la Hoz, pivot defensiu del Real Valladolid. Les seves dades de trajectòria mostren un historial interessant, amb passos per UD Almeria i Albacete abans d'arribar a Pucela. El conjunt blanquivioleta va desemborsar 1,2 milions d'euros pel seu fitxatge l'estiu passat, segons les xifres publicades en diferents portals especialitzats.

En la present temporada, César de la Hoz amb prou feines ha participat en un encontre de Copa del Rei, completant 120 minuts. Encara no ha debutat a LaLiga amb el seu nou equip, cosa que genera incertesa sobre el seu futur immediat. A més, segons Transfermarkt, el seu valor de mercat actual se situa en 400.000 euros, lluny del màxim d'1,2 milions que va assolir al novembre de 2022. El jugador, de 32 anys, posseeix la versatilitat de poder actuar també com a central, encara que la seva posició natural és la de pivot, molt apreciada per entrenadors que busquen solidesa al mig del camp.

El migcampista d'Orejo va signar amb el Valladolid fins al juny de 2025, amb l'opció d'un any més. Malgrat això, la falta d'oportunitats fa que la seva sortida sigui viable si el Real Oviedo aconsegueix un acord satisfactori per a totes les parts. La necessitat dels carbayons radica en incorporar un futbolista capacitat per equilibrar el centre del camp, retenir pilotes i alliberar els creatius. César de la Hoz podria ser la peça clau que Calleja anhela per enfortir la parcel·la central.

| Real Valladolid

Nacho Vidal: profunditat al lateral dret

El segon nom és el d'Ignacio Vidal Miralles, més conegut com Nacho Vidal. Aquest lateral dret, de 29 anys i 1,80 metres d'estatura, va signar amb el CA Osasuna el 2018. Va iniciar la seva formació al València CF i l'Hèrcules, passant per diferents filials fins a consolidar-se a l'elit amb el conjunt rojillo. No obstant això, la seva participació aquesta temporada ha estat reduïda: set partits disputats, amb un total de 283 minuts entre LaLiga i Copa. Sorprèn l'estadística d'una sola assistència registrada a la Copa, molt lluny del que s'esperava en un jugador que va assolir un valor de mercat de 5 milions al març de 2022.

Actualment, la seva cotització està situada al voltant d'1,5 milions d'euros segons Transfermarkt, amb un contracte en vigor fins al 2025. El baix protagonisme en els esquemes osasunistes podria agilitzar una cessió o venda en aquest mercat d'hivern. Per al Real Oviedo, l'arribada de Nacho Vidal representaria reforçar el lateral dret amb un futbolista d'experiència contrastada, cosa que encaixa en el model de joc de Javi Calleja. El tècnic blau valora la capacitat de l'alacantí per projectar-se en atac sense descuidar la faceta defensiva.

| @caosasuna

Un projecte ambiciós a la recerca de certeses

Javi Calleja ha demostrat la seva capacitat per reestructurar equips i extreure'n la millor versió, per la qual cosa confia que aquests dos potencials fitxatges puguin engranar en el bloc blau. Tant César de la Hoz com Nacho Vidal aporten ofici, recorregut en el futbol professional i polivalència, qualitats bàsiques per afrontar amb garanties els següents mesos de competició.