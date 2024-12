Un jugador señalado en el Girona, Míchel prepara una decisión clave

Aunque en varias ocasiones Míchel Sánchez ha querido dejar claro que este Girona no es el mismo que el de la temporada pasada, es complicado que no haya varias comparaciones. Una de las cosas que más está echando en falta el conjunto catalán es la facilidad con la que encontraban la portería.

En la 23-24, el Girona F.C acabó el curso con unos números de escándalo de cara al gol. Esto fue en parte gracias a Artem Dovbyk, quién acabó la temporada como pichichi de la liga. No obstante, su marcha no ha sido bien suplida, y jugadores como Abel Ruiz o Boja Miovski no están dando la talla.

Otros recambios que tampoco están funcionando son jugadores como Arnaut Danjuma. El holandés ha salido de titular contra el equipo que lo tiene cedido, el Villarreal. No obstante, el lateral derecho Kiko Femenía le está ganando la partida por completo.

| Girona FC

Míchel debe tomar una decisión

A la media parte del encuentro entre el Girona y el Villarreal, con un marcador favorable a los amarillos por 1 gol a 0, hemos visto un conjunto catalán plano. Además, el submarino amarillo está tapando muy bien las bandas de Bryan Gil y Danjuma.

Por su parte, Gil lo estaba intentando y haciendo un buen partido, mientras que Danjuma estaba totalmente desconectado del encuentro. Antes del pitido de la media parte, Míchel ya había puesto a calentar a jugadores ofensivos como Abel Ruiz. Mandando un mensaje claro a delanteros como el holandés, que ha sido sustituido en la media parte.

Danjuma llegó a Montilivi el último día de mercado en forma de cesión por parte del Villarreal, y si sigue así no parece que los catalanes vayan a ejercer su compra. Así pues, el cambio de dibujo y una sustitución en el encuentro de hoy ha sido un golpe sobre la mesa por parte de Míchel.

Un futbolista polémico

Criado en las inferiores del PSV, Arnaut Danjuma llegó al Villarreal procedente del Bournemouth en 2021 a cambio de 23,50 millones de euros. Allí, en su primera temporada tuvo unos grandes números goleadores, aunque su carácter inestable se empezó a hacer notar a los pocos meses de su costosa llegada al conjunto amarillo.

En su segunda temporada, tras varios encontronazos con futbolistas como Raúl Albiol, Danjuma fue cedido al Tottenham. En el club de Londres paso sin pena ni gloria, y la siguiente temporada volvió a salir cedido. Esta vez al Everton, donde tampoco brilló ni volvió a mostrar su buen nivel.

Ahora, está viviendo un tercer movimiento en forma de préstamo en Girona, donde la dirección deportiva había apostado fuertemente por él. No obstante, la confianza puesta en él no ha sido respondida con buenas actuaciones.

Además, Míchel es un entrenador que premia mucho el trabajo colectivo y las oportunidades que ofrece. Así pues, tanto el partido en Villarreal como las próximas jornada pueden acabar por decidir el futuro de Danjuma en tierras gironinas.