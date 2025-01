La jugada de Joan Laporta per fitxar un crack: Vítor Roque té la clau

El FC Barcelona continua en la recerca de reforços ofensius de cara a la pròxima temporada, intentant trobar un davanter capaç de desequilibrar partits i garantir un elevat nombre de gols. En aquest context, un dels noms que més sona al Camp Nou és el de Viktor Gyökeres, el suec que està signant registres sorprenents a l'Sporting de Portugal, amb 21 gols en 17 encontres de lliga. La seva potència física, capacitat de lideratge en atac i versatilitat han cridat l'atenció dels grans clubs europeus. No obstant això, el seu fitxatge no serà gens senzill: l'entitat lisboeta exigeix més de 75 milions d'euros, xifra que suposa un enorme desafiament per a l'economia blaugrana.

Amb les restriccions salarials i la necessitat d'equilibrar els comptes, el Barça es veu obligat a explorar fórmules creatives. Aquí apareix la figura de Vítor Roque, un jove atacant brasiler que, malgrat ser presentat com una de les grans promeses del futbol sud-americà, no ha aconseguit assentar-se en el conjunt culé. Va arribar procedent de l'Athletico Paranaense amb una impressionant marca de 28 gols en 81 partits, però durant els sis mesos que va vestir la samarreta blaugrana només va aconseguir dos gols en 16 aparicions. La seva cessió al Real Betis, on porta 26 compromisos (7 gols i 2 assistències), evidencia un rendiment millorable, encara que no exempt de detalls de qualitat que confirmen la seva projecció.

| Instagram

És precisament aquesta projecció la que el converteix en un actiu interessant per a l'Sporting de Portugal. El club lusità, conscient de la possible sortida de Gyökeres, buscaria reforçar el seu atac amb un davanter jove i amb marge de millora. En aquest sentit, i segons informa El Nacional, la direcció esportiva del Barça considera que incloure Vítor Roque en l'operació pel suec podria abaratir un acord que, d'una altra manera, es presenta inassumible. L'objectiu passa per convèncer l'Sporting que el brasiler, malgrat els seus alts i baixos, pot explotar en un entorn favorable i amb una oportunitat real de ser titular.

| @RealBetis

El primer pas, el del Betis

Per la seva banda, Hansi Flick, tècnic del Barça, avalua fins a quin punt l'arribada de Gyökeres –un golejador contrastat a Europa– justifica la sortida d'una promesa l'explosió de la qual podria arribar amb una mica més de paciència. Els 75 milions d'euros que exigeix el conjunt de Lisboa representen una barrera gairebé infranquejable. Els comptes del club blaugrana no permeten competir de tu a tu amb els gegants que també desitgen el suec, d'aquí la necessitat de recórrer a un intercanvi parcial o a un traspàs amb intercanvi de futbolistes.

La realitat és que Joan Laporta té una difícil papereta: apostar per un talent amb rendiment immediat (Gyökeres) o seguir confiant en el desenvolupament d'un jove de gran potencial (Vítor Roque). Ara bé, cal recordar que el Real Betis té la possibilitat d'adquirir Tigrinho en propietat, per la qual cosa són els del Benito Villamarín els que tenen la primera paraula.