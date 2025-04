L'atac surrealista d'Ivan Rakitic a Lamine Yamal

per Iker Silvosa

El FC Barcelona viu moments intensos, entre la lluita per títols i la consolidació de joves promeses que comencen a destacar en el primer equip. Enmig d'aquesta atmosfera, les paraules d'un exjugador culé sobre un dels talents emergents han sorprès a molts aficionats i analistes del futbol espanyol.

Iván Rakitic, un dels herois del mític triplet aconseguit el 2015 pel Barcelona, no perd detall sobre el que succeeix a LaLiga i especialment amb l'equip blaugrana. El croat, que actualment milita a les files del Hajduk Split, sempre ha mostrat afecte cap al Barça, on va assolir el zenit de la seva carrera guanyant nombrosos títols, entre ells una Champions en la qual va deixar empremta marcant un gol crucial a la final contra la Juventus.

No obstant això, les seves recents declaracions en una entrevista amb Radio Marca han aixecat una mica de polseguera, especialment per referir-se amb certa ironia al jove prodigi Lamine Yamal. Uns dies enrere, Gerard Piqué ja havia deixat caure que en l'històric Barça del trident Messi-Neymar-Suárez, la titularitat de Yamal estaria fora de discussió: senzillament no tindria lloc.

| FCB

L'"atac" de Rakitic a Lamine Yamal

Encara que Iván Rakitic no va ser tan taxatiu com Piqué, les seves paraules han generat debat. "Piqué té raó. En aquell moment teníem el millor atac de la història amb Messi, Neymar i Suárez. Però Lamine és increïble, el posaria d'extrem, de pivot, on sigui", va expressar Rakitic amb certa sorna.

Lluny d'una crítica directa, el croat va intentar suavitzar la seva declaració destacant el talent de l'extrem blaugrana, subratllant el seu desimboltura i alegria en el joc. En altres paraules, que, encara que és fidel defensor que en la MSN no hi hauria espai per a Lamine, també defensa que és un dels majors talents del present.

Altres declaracions destacades de Rakitic

Durant l'entrevista, Rakitic també va aprofitar per elogiar el recent clàssic entre Barça i Real Madrid, catalogant-lo com un dels millors partits que ha vist en els últims anys. "Va ser una final preciosa. A nivell de joc, d'emoció, de qualitat… boníssima per al futbol espanyol i europeu", va afirmar.

Sobre l'arbitratge polèmic d'aquest matx, Rakitic va defensar l'actuació de l'àrbitre, subratllant que va estar "espectacular". El croat va demanar respecte per als col·legiats i va cridar a la calma davant les crítiques constants que reben: "El del divendres… si el Madrid fa alguna cosa així, tot es magnifica. Però això no va ajudar ningú. Cal respectar els àrbitres i deixar que facin la seva feina".

Finalment, Rakitic va mostrar admiració per Hansi Flick, actual entrenador del Barça, reconeixent que, encara que preferia que Xavi Hernández hagués continuat, Flick ha aportat una personalitat notable a l'equip. També va destacar positivament el retorn de Marc-André Ter Stegen, a qui va definir com un pilar fonamental al vestidor i al camp, destacant el seu lideratge i experiència com a claus per a l'èxit de l'equip aquesta temporada.