Hansi Flick pren diverses decisions i tothom parla del mateix

El Barça arriba amb confiança al partit d'avui després d'una important victòria entre setmana davant el Benfica amb un jugador menys. Aquest triomf ha reforçat la moral de l'equip blaugrana, que busca mantenir el seu lideratge a la taula de classificació de la Lliga. Actualment, el FC Barcelona ocupa la primera posició amb 57 punts després de disputar 26 partits, dels quals ha guanyat un total de 18, ha empatat 3 i perdut 5.

El conjunt català té un avantatge mínim sobre l'Atlètic de Madrid, que el segueix molt de prop amb 56 punts. Per darrere, el Real Madrid es manté a l'aguait amb 54 punts, per la qual cosa qualsevol ensopegada podria ser determinant per perdre el lideratge. Aquest escenari fa que el partit d'avui contra Osasuna sigui clau, ja que sumar tres punts és fonamental per mantenir la distància amb els seus rivals més directes.

Per la seva banda, Osasuna ocupa l'onzena posició a la taula amb 33 punts després de 26 partits disputats. L'equip navarrès té un balanç equilibrat amb 8 victòries, 9 empats i 9 derrotes, i intentarà donar la sorpresa a Montjuïc. Encara que la diferència de qualitat i resultats és considerable, Osasuna buscarà aprofitar qualsevol debilitat blaugrana per endur-se alguna cosa positiva de l'encontre.

Un onze sorprenent

Hansi Flick ha revolucionat l'alineació per enfrontar-se al conjunt navarrès i les seves decisions ja estan generant comentaris a xarxes i premsa esportiva. La gran novetat en la convocatòria és l'absència destacada de Robert Lewandowski. El davanter polonès, figura clau en l'atac blaugrana, ni tan sols figura a la llista del partit, generant moltes especulacions.

| FCB

Fonts properes al club apunten que Lewandowski podria haver acabat el partit davant el Benfica amb molèsties a l'engonal, motiu pel qual Flick hauria decidit donar-li descans per precaució. Aquesta situació obre les portes a Ferran, qui ocuparà avui la posició més avançada de l'equip i buscarà aprofitar aquesta oportunitat per demostrar el seu valor.

A més del valencià, l'onze titular sorprèn amb la presència de jugadors poc habituals. Destaca la titularitat de Cubarsí a la defensa, acompanyant Kounde, Gerard Martín i Eric García, mentre que a la porteria Szczęsny manté la seva posició després de la seva bona actuació europea. Al centre del camp, Gavi i Marc Casadó tindran la responsabilitat de controlar el joc davant un Osasuna que segurament apostarà per tancar espais.

La inclusió des de l'inici de Lamine Yamal i Dani Olmo en atac també ha cridat molt l'atenció. Tots dos futbolistes buscaran dosificar-se per arribar en condicions òptimes a l'encontre de Champions League del pròxim dimarts. Raphinha completa un trident ofensiu que promet velocitat, creativitat i gols.

| FCB

La decisió de Hansi Flick ha generat una gran expectativa i serà clau per avaluar el rendiment de jugadors menys habituals en partits crucials. L'afició espera que aquestes decisions, encara que arriscades, serveixin per seguir sumant i consolidar la posició privilegiada que actualment ocupa el Barça a la Lliga.