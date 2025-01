Se'n va: Hansi Flick pren la decisió amb un jugador en el Barça-Real Madrid

El Fútbol Club Barcelona es prepara per enfrontar-se al Real Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya. L'onze titular ja és sobre la taula, i les expectatives són altes per a un duel que promet intensitat. Hansi Flick aposta per Szczęsny a la porteria, recolzat per una línia defensiva amb Cubarsí, Koundé, Iñigo Martínez i Balde.

Al mig del camp, Pedri, Gavi i Marc Casadó seran els encarregats de manejar els fils del joc. A la davantera, Raphinha, Lamine Yamal i Lewandowski lideren l'atac culé. Aquesta alineació reforça la confiança en la barreja d'experiència i joventut, especialment amb Lamine Yamal consolidant-se com a titular indiscutible.

L'absència d'Ansu Fati encén les alarmes

La decisió més polèmica de Flick per a aquest encontre ha estat l'absència d'Ansu Fati a la convocatòria. Una vegada més, el jove extrem queda fora en un partit clau, generant dubtes sobre el seu futur al club. Encara que Flick ha declarat en repetides ocasions la seva confiança en Ansu, els fets expliquen una altra història.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

La seva absència en una final tan important reflecteix que no està en els plans immediats del tècnic alemany. A les xarxes socials, aquesta decisió ha provocat un allau de comentaris. Periodistes com Toni Juanmartí destaquen la contradicció en les paraules de Flick i les accions preses.

"Els fets parlen per si sols", sentencia el periodista. Ansu, que era considerat una de les grans promeses de la pedrera blaugrana, sembla cada vegada més relegat en els plans de l'equip.

El Sevilla, el destí més probable

Amb Ansu en aquesta situació, el Sevilla es perfila com el seu destí més probable; el club andalús està interessat a incorporar el jugador en qualitat de cedit. Segons fonts properes, les converses entre ambdues parts estan avançant, i un acord podria tancar-se en els pròxims dies. Al Sevilla, Ansu trobaria més minuts i la possibilitat de recuperar confiança.

L'operació seria beneficiosa tant per al jugador com per al Barça. El club català podria alliberar espai salarial i garantir que Ansu segueixi desenvolupant-se en un entorn competitiu. Per la seva banda, el Sevilla guanyaria un jugador amb talent que pot marcar diferències en la seva lluita pels objectius de la temporada.

Un adéu temporal o definitiu?

La sortida d'Ansu deixa moltes preguntes a l'aire; encara que es tracta d'una cessió simple, el seu futur a llarg termini al Barça és incert. Tot dependrà del seu rendiment al Sevilla i de si aconsegueix recuperar el nivell que el va portar a ser una de les majors promeses del futbol espanyol. Per ara, la seva història al Barça queda en pausa, a l'espera d'un possible retorn.

El desenllaç d'aquesta situació marcarà un abans i un després en la carrera d'Ansu Fati. Mentrestant, el Barça se centra en el present, amb l'esperança d'aixecar un nou trofeu aquesta nit. Serà aquesta l'última final que Ansu visqui des de la distància com a jugador del Barça? Només el temps ho dirà.