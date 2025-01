Fitxatges València: Carlos Corberán a punt de tenir un nou reforç

El Valencia CF apura les seves opcions en aquest mercat d'hivern per reforçar una plantilla que travessa serioses dificultats a LaLiga. On ocupa l'última posició de la classificació amb 13 punts en 19 jornades. L'arribada de Carlos Corberán a la banqueta va suposar un alè d'aire fresc.

Però la necessitat de sumar peces que aportin competitivitat s'ha tornat urgent per a un equip que, malgrat el seu talent jove, no aconsegueix resultats. Entre les operacions que podrien veure la llum en els pròxims dies destaca el nom de Max Aarons. Lateral dret anglès que actualment milita a l'AFC Bournemouth de la Premier League.

Segons va informar El Chiringuito TV en el seu compte de X, el conjunt valencianista ja ha expressat al Bournemouth el seu desig de tancar la cessió del jugador anglès. Aarons va disputar recentment l'eliminatòria de la FA Cup amb el club anglès, un fet que subratlla la confiança que tenen en ell.

No obstant això, el futbolista podria canviar d'aires davant la trucada d'un històric com el Valencia. La seva incorporació serviria per pal·liar l'evident manca d'efectius i la falta de profunditat de la plantilla en determinades posicions.

Un lateral de garanties per a la defensa de Corberán

Aarons és un defensa polivalent, capaç d'actuar tant com a lateral dret com a l'esquerre gràcies al seu notable físic i el seu gran desplegament. La seva experiència en el futbol anglès, on ha jugat la majoria de la seva carrera al Norwich City abans d'arribar aquest estiu al Bournemouth, l'ha curtid molt.

Encara que en la present temporada no hagi comptat amb massa minuts a la Premier, el lateral ha deixat mostra de les seves condicions cada vegada que ha tingut oportunitats. Amb només quatre partits disputats entre Premier i FA Cup, Aarons no acaba d'encaixar en la idea de joc del seu actual club.

No obstant això, el seu valor de mercat, estimat en 16 milions d'euros, posa de manifest que és un jugador amb projecció i que encara conserva un sostre de creixement considerable. El seu rendiment en etapes anteriors, especialment a les files del Norwich, li va valer per ser un dels laterals més cotitzats del mercat en els últims anys.

Opcions i urgències del Valencia en el lateral

El Valencia fa temps que busca noves incorporacions per a la seva defensa, amb l'objectiu de millorar prestacions i dotar de competència l'actual plantilla. La possible cessió de Max Aarons suposaria un reforç de garanties per a un conjunt que necessita sortir del pou classificatori com més aviat millor. A més, sent un moviment en qualitat de préstec, el club de Mestalla s'estalviaria un desemborsament quantiós.

Que, en el context de la delicada situació financera per la qual travessa, no podria afrontar d'una altra manera. En cas de confirmar-se l'operació, Carlos Corberán comptaria amb un lateral dret amb experiència en l'elit i fam per reivindicar-se.

Per al Bournemouth, cedir Aarons podria ser una opció interessant si el jugador no entra en els plans de l'entrenador anglès Andoni Iraola. Sens dubte, la proposta de tenir minuts a LaLiga sedueix el futbolista. I a Mestalla somien amb veure la seva energia i velocitat reflectides sobre el camp.

A falta de confirmació oficial, el Valencia avança amb decisió en el fitxatge d'un futbolista que podria resultar vital per a la seva lluita per la permanència a Primera Divisió. Max Aarons encaixa en el perfil de reforç que, a curt termini, pot elevar el nivell competitiu d'una defensa necessitada de talent. Només el temps dirà si aquesta aposta fructifica i es converteix en una de les claus de l'anhelada remuntada che.