Flick pren una decisió amb Dani Olmo abans del Barça-Real Madrid de la Supercopa

El FC Barcelona ja té alineació confirmada per al duel esperat de la Supercopa davant del Real Madrid. Hansi Flick ha decidit repetir algunes claus que han funcionat en partits recents, mentre introdueix variacions que busquen mantenir l'equilibri de l'equip. L'hora de la veritat arriba a les 20:00, quan ambdues potències del futbol espanyol es mesuraran a la recerca de la glòria.

Szczesny, fix sota els pals

Wojciech Szczesny tornarà a ser titular, consolidant-se com el guardià de la porteria blaugrana. El polonès ha demostrat la seva jerarquia en l'encontre recent davant de l'Athletic Club, cosa que porta Flick a confiar novament en ell.

Mentrestant, Iñaki Peña seguirà esperant la seva oportunitat des de la banqueta. Aquesta decisió reflecteix el nivell competitiu en la plantilla i l'aposta del tècnic per l'experiència en partits crucials.

| Marca

El migcamp, clau en el pla de Flick

El centre del camp continua sent una de les fortaleses de l'equip. Pedri, en un estat de forma excepcional, lidera el joc creatiu del Barça. La seva capacitat per generar perill és una de les grans bases de l'equip avui.

Juntament amb ell, Gavi torna a mostrar la seva millor versió després de la seva lesió i busca recuperar encara més sensacions. El jove sevillà aporta intensitat i caràcter, elements fonamentals en un enfrontament d'aquest calibre.

D'altra banda, Marc Casadó també apareix com a titular, deixant clar que Flick confia en el seu talent i maduresa. La combinació de joventut i experiència en aquesta zona del camp serà determinant davant d'un Madrid que també arriba amb dinamisme en el seu migcamp.

Dani Olmo i Pau Víctor, a la banqueta després de la seva reinscripció

Un dels aspectes més destacats d'aquest partit és la reinscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. Després de la mesura cautelar atorgada pel CSD, ambdós jugadors estan disponibles per a Flick. No obstant això, l'entrenador ha optat per mantenir-los a la banqueta per a aquest encontre.

Aquesta decisió podria estar relacionada amb qüestions tàctiques o la necessitat de gestionar el ritme competitiu d'ambdós futbolistes després dels contratemps administratius recents.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

La presència d'Olmo en la convocatòria ja és una gran notícia per al Barça. La seva versatilitat i qualitat podrien ser un recurs clau en la segona meitat. Pau Víctor també representa una opció ofensiva interessant si l'equip necessita canviar el rumb del partit.

Una davantera sense canvis

Al front d'atac, Flick no introdueix sorpreses; Lewandowski encapçala l'alineació com a referència ofensiva. Acompanyant-lo estan Raphinha i Lamine Yamal, que han demostrat ser peces essencials en l'estratègia ofensiva del tècnic alemany. La continuïtat en aquest trident busca maximitzar la química i efectivitat a l'àrea rival.

L'alineació inicial reflecteix una combinació de confiança i prudència per part de Flick. Amb Szczesny liderant des de la porteria, un migcamp sòlid i un atac sense canvis, el Barça està llest per enfrontar-se al Madrid en un altre capítol electrizant de El Clàssic.