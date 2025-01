Crac del River Plate: El volen Sevilla, Betis i Villarreal

per Sergi Guillén

El futbol argentí continua sent un inesgotable planter de talents que desperten l'interès d'equips europeus. La història recent de River Plate evidencia la qualitat de les seves categories formatives, capaces de nodrir el primer equip amb jugadors que destaquen en els tornejos locals i internacionals. El mercat observa amb lupa les joies que emergeixen, i en aquesta ocasió, un jove atacant s'ha emportat l'atenció de clubs poderosos de LaLiga.

La disputa del Sud-americà Sub-20 a Veneçuela serà un altre gran aparador per mesurar el potencial de les pròximes figures sud-americanes. Seleccions de la talla de Brasil, Argentina i Colòmbia competeixen en un torneig que, cada dos anys, exhibeix promeses destinades a brillar. Entre aquestes futures estrelles, un nom ressalta a les files del ‘Millonario’, generant expectativa i especulacions sobre una possible sortida rumb a Espanya.

Un jugador en l'òrbita europea

Aquest futbolista es diu Ian Subiabre, un extrem esquerrà de 18 anys i és considerat una de les perles més prometedores de la seva generació. Natural de Comodoro Rivadavia, l'atacant té a més la nacionalitat xilena, tret que podria interessar a determinats clubs en matèria de places i passaports. Amb un contracte vigent fins al desembre de 2026, el jugador ja és en l'òrbita de diverses institucions europees, que veuen en ell una aposta segura de cara al futur.

Els números de Subiabre a la Copa Projecció Apertura i Clausura parlen d'un davanter amb olfacte golejador i una facilitat per desbordar per banda. Acumula un total de 34 partits en les diferents competicions juvenils i algunes aparicions en el primer equip argentí, cosa que ha cridat l'atenció dels cossos tècnics i ojeadors estrangers. Els seus registres de gols i assistències denoten la maduresa d'un futbolista que, malgrat la seva curta edat, ja mostra una capacitat d'adaptació a diferents situacions de joc.

Segons apunten diversos mitjans argentins, Sevilla, Betis i Villarreal han manifestat el seu interès per l'atacant argentí, que també pot exercir com a extrem esquerre o fins i tot davanter centre. La versatilitat de Subiabre encaixa amb la filosofia de clubs que busquen futbolistes joves, amb projecció i capaços d'ocupar diverses demarcacions ofensives. A més, el fet de tenir un valor de mercat d'aproximadament 1,20 milions d'euros el converteix en una opció atractiva per a les arques andaluses i també castellonenques.

Un torneig de nivell per continuar creixent

El Sud-americà Sub-20 que es disputa a Veneçuela constitueix un escenari idoni perquè Subiabre demostri les seves credencials davant els ojeadors d'Europa. Si aconsegueix un bon rendiment amb la selecció argentina, podria accelerar qualsevol tipus de negociació que es forgi als despatxos de River Plate. Al cap i a la fi, La Liga sempre està atenta a les promeses de Sud-amèrica, i en el cas d'aquest jove ‘Millonario’, l'expectativa no ha fet més que créixer.

Si continua la seva progressió i manté la constància mostrada a les divisions inferiors, podria convertir-se en el pròxim gran referent albiceleste al vell continent. De moment, l'afició riverplatense gaudeix del seu talent, conscient que pot ser un pas efímer a l'Argentina. De concretar-se el seu traspàs, Sevilla, Betis o Villarreal podrien sumar a les seves files un “crack” amb tot per demostrar i un futur prometedor.