Un exjugador del Atlético no se corta y atiza a Joao Félix: 'Si no trabaja...'

El fútbol moderno no perdona la falta de entrega, y menos aún en los clubes donde la exigencia es máxima. Pocas historias en el Atlético de Madrid han despertado tanta expectación y, a la vez, tanta decepción como la de Joao Félix. Su aterrizaje en el Metropolitano en 2019, tras un traspaso récord y una proyección descomunal en el Benfica, llenó de ilusión a la afición rojiblanca. Sin embargo, años después, la sensación es que aquel diamante nunca llegó a brillar como se esperaba en la capital española.

Un legado de dudas tras múltiples cesiones y una venta inesperada

Saúl Ñíguez, actualmente en el Flamengo, no ha dudado en repasar su etapa como colchonero y compartir su visión sobre uno de los grandes enigmas del vestuario rojiblanco de los últimos años; lo ha hecho en El Partidazo de COPE. "El fútbol es un juego de equipo. Tiene todas las cualidades para ser un jugador increíble, pero por muy bueno que seas, si no trabajas, no vale de nada", aseguró Saúl, refiriéndose a Joao Félix.

Joao Félix y Saúl compartieron más de 4.000 minutos y 72 partidos juntos en el Atlético entre 2019 y 2023. Pese a la convivencia diaria y el apoyo de veteranos como el ilicitano, el portugués nunca logró adaptarse al rigor de Diego Simeone ni consolidarse como el líder ofensivo que el club buscaba. Tras su salida a préstamo al Chelsea en enero de 2023, Joao inició un periplo marcado por las dudas: tampoco triunfó en Stamford Bridge, y su posterior aventura en el Barça no cambió el guion.

El Chelsea decidió hacerse con sus derechos el pasado verano, pero la historia se repitió: minutos irregulares, cesión en invierno al Milan y falta de continuidad. Ahora, con 25 años y tras varios intentos frustrados en las grandes ligas europeas, Joao Félix afronta un nuevo reto en el Al-Nassr saudí, acompañado por estrellas como Cristiano Ronaldo, Otávio, Sadio Mané o Brozovic. Una apuesta exótica que ha sorprendido a muchos, pero que, de algún modo, representa un punto de inflexión en su carrera.

Saúl y el mensaje sobre el talento, el trabajo y el fútbol de élite

El discurso de Saúl Ñíguez va más allá de una simple crítica. El centrocampista recurre a una de las máximas que más han marcado su propia trayectoria: el esfuerzo diario como motor del éxito. "Escuché una frase de Paco Jémez que decía que el talento sin trabajo no es nada. Muchos hemos intentado ayudar a Joao, pero si uno no quiere...", remató Saúl en la entrevista. Palabras que no solo apuntan al portugués, sino a todo futbolista que confía únicamente en sus virtudes técnicas sin el respaldo del sacrificio.