Emmanuel Petit, primer contra Catalunya, ara contra Lamine Yamal: 'Es percep...'

Emmanuel Petit torna a estar al centre de la polèmica. L'exfutbolista francès, que va militar al Barça la temporada 2000-2001, mai no ha amagat la seva incomoditat amb Catalunya. A la seva autobiografia va arribar a qualificar de “desgràcia” el seu pas per Barcelona. També va assenyalar com a gairebé racista que li demanessin aprendre català.
Ara, el campió del món amb França el 1998 ha sumat un nou capítol al seu historial de declaracions controvertides. En una entrevista recent, va parlar de Lamine Yamal, la gran joia del Barça. Tot i que el va elogiar futbolísticament, també va deixar caure crítiques sobre la seva actitud fora del camp.
Crítiques directes a la promesa blaugrana
Petit va reconèixer que Yamal és un talent diferencial a la banda. Va comparar el seu estil amb el de Messi per la capacitat de desequilibri. Va admetre que cada vegada que toca la pilota crea perill immediat. També va destacar la seva habilitat per atreure rivals i obrir espais als companys.
Però al mateix temps va llançar un advertiment públic al jove de Rocafonda. Va dir que per consolidar-se necessita guanyar títols grans com la Champions League. Va afegir que l'aspecte mental serà decisiu en el seu futur esportiu. I va concloure que “de vegades es percep un punt d'arrogància”
El record de la seva etapa a Barcelona
L'exjugador francès arrossega una relació complicada amb el seu pas pel club. Va arribar al Barça procedent del Chelsea i mai es va adaptar a la ciutat. Va criticar la pressió social per integrar-se culturalment i aprendre català. Al seu llibre va dir que aquestes exigències estaven a prop del racisme.
Petit va confessar que el vestidor estava dividit entre catalans, holandesos i altres nacionalitats. Va assegurar que aquestes tensions li van impedir rendir al seu màxim nivell. El migcampista només va jugar 38 partits oficials amb el Barcelona. La seva estada a l'entitat va acabar sense èxit i amb ressentiment acumulat.
Yamal, el present i futur del Barça
Mentre Petit reviu vells fantasmes, Lamine Yamal continua brillant a l'elit. Amb només 18 anys ja és titular indiscutible al Camp Nou. Les seves actuacions l'han convertit en símbol de la pedrera blaugrana. A més, és peça clau també a la selecció espanyola de Luis de la Fuente.
El jugador català representa l'esperança d'una nova generació de futbolistes. La seva desimboltura i creativitat el situen entre les promeses més valuoses d'Europa. Molts experts asseguren que és candidat a la Pilota d'Or en pocs anys. El Mundial de 2026 serà una prova clau en el seu desenvolupament.
Comparacions amb Mbappé i advertiment públic
A la mateixa entrevista, Petit també va parlar sobre Kylian Mbappé. Va comparar la ràpida explosió de Yamal amb la del davanter francès. Va recordar que durant anys Mbappé va rebre elogis constants, però després va baixar el rendiment. Segons Petit, Yamal ha d'aprendre d'aquests exemples propers.
L'exjugador insisteix que el jove culer ha de cuidar la seva comunicació. Va assenyalar que les xarxes socials poden ser una arma de doble tall. Per a Petit, un excés d'exposició pot transmetre arrogància innecessària. I va concloure que la mentalitat serà el que marcarà la diferència.
Reaccions i debat obert
Les paraules de Petit han generat un intens debat a Barcelona. Molts aficionats recorden que el seu pas pel club va ser un fracàs. Assenyalen que critica des de la distància un talent que ja ha superat el seu llegat. D'altres, però, creuen que els seus advertiments sobre la pressió mediàtica són vàlids.
A Catalunya també ressonen les seves antigues declaracions sobre la llengua. La catalanofòbia que va expressar a la seva autobiografia continua despertant rebuig. Per a molts, Petit exemplifica la manca d'adaptació d'alguns estrangers. Les seves paraules cap a Yamal reforcen la imatge d'un exfutbolista polèmic i poc integrador.
Un vell fantasma que torna al Camp Nou
El contrast entre el passat de Petit i el present de Yamal és evident. Mentre el francès va quedar marcat per la frustració, el jove català il·lusiona. El Camp Nou veu en Yamal un hereu natural de l'estil culer. El futur del Barça passa pel seu talent i maduresa.
Petit, en canvi, sembla condemnat a ser recordat per les seves crítiques. El seu enfrontament amb la llengua catalana i els seus judicis sobre jugadors actuals el mantenen als titulars. Un cop més, les seves paraules divideixen l'opinió pública. I ara, amb Lamine Yamal, ha trobat un nou blanc mediàtic.