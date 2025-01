La decisió de l'àrbitre que beneficia al Real Madrid: 'Què diu Florentino?'

La final de la Supercopa d'Espanya entre el Real Madrid i el F.C Barcelona està deixant moments per al record. A la primera part, els culers han mostrat una superioritat aclaparadora a l'Estadi Rei Fahd de Jeddah. Lamine ha tornat a brillar amb un gol matiner que ha igualat el tant inicial de Mbappé; poc després, Lewandowski, des del punt de penal, i Raphinha han ampliat l'avantatge.

Amb un 1-3 al marcador, el Real Madrid semblava no trobar respostes davant el vendaval blaugrana. El quart gol va arribar de les botes d'Alejandro Balde, després d'una jugada magistral al límit del descans. L'afició madridista es mostrava incrèdula, mentre que els seguidors culers celebraven una possible golejada històrica.

No obstant això, la primera meitat també ha estat marcada per una acció polèmica. Al minut 38, Eduardo Camavinga, que ja tenia una targeta groga, ha realitzat una falta evident sobre Lamine Yamal. El jove extrem va ser subjectat de manera clara quan buscava desbordar, però l'àrbitre va decidir no mostrar-li la segona amonestació al francès.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

Una decisió que genera indignació

Les imatges de l'acció no han trigat a viralitzar-se, amb milers de comentaris criticant la decisió arbitral. Molts aficionats i periodistes s'han preguntat si l'àrbitre hauria actuat de la mateixa manera si fos un jugador del Barcelona. El compte oficial de “El Chiringuito TV” no ha trigat a publicar un tuit assenyalant la jugada i qüestionant la falta de la segona targeta.

El debat també s'ha traslladat als comentaris, on un aficionat va compartir la seva opinió a les xarxes socials. “Era expulsió, què diu el florenguito?”, en clara referència a la influència que molts atribueixen a Florentino Pérez en l'estament arbitral. Aquesta opinió ha estat compartida per milers d'usuaris, que consideren que aquesta acció podria haver canviat el rumb del partit.

Real Madrid i l'eterna ombra dels arbitratges

No és la primera vegada que el Real Madrid es troba embolicat en una polèmica d'aquest tipus. En les últimes temporades, han estat diverses les decisions arbitrals que han generat dubtes sobre si el club blanc rep un tracte de favor. Des de penals discutibles fins a expulsions perdonades, la narrativa dels beneficis arbitrals acompanya l'equip madridista.

Aquesta situació no només genera crítiques des de l'entorn culer, sinó també des d'altres clubs de La Lliga i Europa. La figura de Florentino Pérez, president del Real Madrid, és constantment assenyalada com un possible factor d'influència. Encara que no existeixen proves concretes, la percepció popular és que l'equip blanc gaudeix d'una protecció especial als despatxos.