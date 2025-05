Clatellot d'Enric Masip al Reial Madrid: 'Quan...'

Enric Masip, assessor de la presidència del FC Barcelona, ha llançat una contundent crítica al Real Madrid després de la final de la Copa del Rei, en la qual el conjunt blaugrana es va imposar per 3-2. En una entrevista al programa 'Via Lliure' de RAC1, Masip va qüestionar l'actitud del club blanc en la prèvia del partit, on van expressar el seu malestar amb la designació arbitral i van decidir absentar-se d'actes oficials com a senyal de protesta.

"Quan t'omples la boca de 'senyoriu', cal demostrar-ho", va afirmar Masip, posant en dubte la coherència entre el discurs i les accions del Real Madrid. L'assessor també va lamentar que l'estratègia comunicativa del club madrileny, centrada en la polèmica arbitral, deslluís la final i desviés l'atenció del futbol.

Masip va defensar la postura del Barcelona, destacant que l'equip es va centrar a jugar i guanyar, sense entrar en polèmiques externes. "El Barça va sortir a jugar i a fer-ho bé, i semblava que tot era important menys el futbol", va assenyalar. A més, va subratllar que el club català ha guanyat contra tot i contra tots, mereixent somiar amb el triplet aquesta temporada.

| RFEF

Tensió Barça - Real Madrid

Les declaracions de Masip se sumen a la tensió existent entre ambdós clubs, especialment pel que fa a les decisions arbitrals i la percepció de favoritismes. L'assessor també va recordar que la majoria de presidents del Comitè Tècnic d'Àrbitres han estat socis del Real Madrid, insinuant una possible influència en les decisions arbitrals.

Amb la Lliga i la Champions encara en joc, les paraules de Masip aviven la rivalitat entre Barcelona i Real Madrid, anticipant un final de temporada carregat d'emocions i possibles enfrontaments tant dins com fora del terreny de joc.

Pròxims partits

El Barça té un calendari complicat. En Lliga s'enfrontarà al Valladolid en el pròxim matx. És molt possible que Hansi Flick faci moltes rotacions. L'equip val·lisoletà ja està descendit i el conjunt català té 4 punts d'avantatge sobre el Real Madrid.

| Movistar Plus+

Més intensa serà la setmana que comença el 5 de maig. Dimarts, l'Inter en Champions League. Amb un 3 a 3 a l'anada, el FC Barcelona no ho tindrà fàcil a Milà.

I el cap de setmana el Clàssic. El Barça podria sentenciar la Lliga però una derrota davant el Real Madrid igualaria més el campionat.