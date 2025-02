Alarma Lamine Yamal amb vista al partit contra l'Atlético de Madrid

El FC Barcelona afronta un repte crucial a les semifinals de la Copa del Rei davant l'Atlètic de Madrid. Però la preocupació en l'entorn blaugrana ha crescut després de l'absència de Lamine Yamal en l'entrenament previ al xoc. El jove extrem no va participar en la sessió matinal d'aquest dilluns, generant incertesa sobre la seva disponibilitat per al duel a Montjuïc.

Precaució després del cop sofert davant Las Palmas

Lamine Yamal va ser un dels jugadors més destacats en la victòria del Barcelona davant Las Palmas (0-2), però també va sortir del partit amb molèsties després de rebre una trepitjada. La imatge del mitjó ensangonat que el mateix jugador va compartir a les xarxes socials va desfermar preocupació, sobretot després del seu irònic comentari sobre l'acció: "No va ser ni falta".

Malgrat això, el club no ha informat de cap lesió i, en principi, la seva absència en la sessió d'entrenament respon a una mesura preventiva. Yamal va realitzar treball al gimnàs per evitar forçar la zona afectada, encara que la seva presència en el partit davant l'Atlètic segueix en dubte.

Un jugador clau en l'esquema blaugrana

El de la Masia s'ha convertit en una peça fonamental en l'onze del seu equip, gràcies a la seva velocitat, desequilibri i capacitat per generar perill en l'últim terç ofensiu. La seva possible absència seria un cop molt important per al conjunt blaugrana, que necessita els seus millors efectius per enfrontar-se a un rival tan exigent com l'Atlètic de Madrid.

| FCB

Malgrat la incertesa, tot apunta que la decisió sobre la seva participació es prendrà poques hores abans de l'encontre. Si hi ha el més mínim risc d'agreujar la seva condició, el tècnic podria optar per donar-li descans i preservar el seu estat físic de cara als pròxims compromisos importants.

Flick i el seu aniversari en una sessió amb novetats

L'entrenament d'aquest dilluns també va tenir com a protagonista l'entrenador. Qui va complir 60 anys i va ser "felicitat" amb el tradicional passadís de clatellades per part dels jugadors i cos tècnic. Més enllà d'aquest moment de distensió, la sessió va deixar diversos aspectes rellevants per al partit davant l'Atlètic.

Ronald Araújo va treballar amb normalitat i apunta a ser titular. D'altra banda, Ter Stegen i Marc Bernal continuen sent baixa, mentre que Christensen encara no ha rebut l'alta mèdica tot i entrenar amb el grup.

Expectativa abans de la semifinal

El duel davant l'Atlètic de Madrid serà una prova de foc per a l'equip. La incertesa sobre la presència de Lamine Yamal es mantindrà fins a última hora, però el cos tècnic prioritzarà el seu estat físic. Amb o sense el jove talent, el Barcelona buscarà donar el primer cop en una eliminatòria que promet ser electrificant.