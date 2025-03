Aficionats del Reial Madrid desbarren a Twitter després de la mort del Doctor Miñarro

Avui el futbol ha passat a un segon pla després de la trista notícia que ha comunicat el F.C Barcelona a través de les seves xarxes. El partit entre el club blaugrana i Osasuna prometia grans emocions, però ha acabat sent suspès per una causa de força major. Els rumors sobre el possible ajornament de l'encontre han començat a sortir quan encara faltava mitja hora perquè es disputés el partit.

Al principi, tot apuntava a simples causes meteorològiques pels perillosos fronts plujosos que estan assotant el país en els últims dies. No obstant això, les causes han estat molt pitjors, ja que la suspensió de l'enfrontament ha estat per la mort de Carles Miñarro, doctor del primer equip de només 40 anys. Es tractava de la seva primera etapa en el primer equip després de portar des de 2017 a l'equip de futbol sala, convertint-se en la mà dreta del mític Doctor Pruna.

| FC Barcelona

Ambdues parts, inclòs també el cos arbitral, han decidit posposar el partit d'avui sense oposició cap. Per desgràcia, però, quan aquest tipus de coses succeeixen, sempre hi ha gent que aprofita per "fer el mal" a través de les xarxes socials.

Twitter s'omple de missatges desagradables

Després de comunicar la mort del doctor Carles Miñarro a través d'un escrit al seu compte de X (Twitter), els comentaris s'han omplert de diversos missatges emotius. El mateix Tomás Roncero, conegut per les seves polèmiques opinions futbolístiques, ha deixat els colors de banda per lamentar la mort del doctor.

No obstant això, molta altra gent ha aprofitat l'ocasió per fer més mal a la ferida del barcelonisme. "Mugrienta Lliga NEGREIRA", escrivia un usuari a través d'un compte anònim, donant a entendre que la mort de Miñarro no era motiu suficient per suspendre l'encontre.

"El minut de silenci era l'únic necessari, suspenen el partit per mantenir el Negreirato", mencionava un altre usuari. No obstant això, tots ells estan equivocats, ja que el Reglament General de la RFEF habilita la suspensió d'aquest partit. "No podrà autoritzar-se la suspensió i ajornament d'un encontre a data que suposi alteració de l'ordre del calendari llevat de raons de força major indubtablement reglamentàriament. acreditades o recollides".

L'article 262 recull com a causa de força major el motiu per ajornar el F.C Barcelona - Osasuna que s'anava a disputar avui a les 21:00 hores. Així doncs, els comentaris com el d'aquests usuaris queden en total evidència, ja que el Barça ha actuat dins dels paràmetres legals que estableix la lliga de futbol professional. "Quina vergonya, fan el que volen ja, mai s'ha de suspendre un partit per això, minut de silenci i a jugar", escrivia una altra persona a través de xarxes.