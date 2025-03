Cop dur per al Barça: El motiu de la suspensió del partit contra Osasuna

El dia d'avui es presentava com una gran oportunitat per al F.C Barcelona per poder reafirmar la seva lluita pel títol de la Lliga. Els blaugrana s'enfrontaven a les 21.00 hores al CA Osasuna a Montjuïc, en un duel que prometia emocions fortes. L'Osasuna arribava a terres catalanes després de consagrar-se com un dels equips revelació de l'actual temporada.

D'altra banda, el Barça de Hansi Flick es presentava al partit sent líders en solitari de la competició domèstica. Els culers encadenaven una gran ratxa de resultats, cosa que els feia tenir un marge de tres punts amb el Real Madrid i un punt amb l'Atletico de Madrid. La tranquil·litat de jugar a casa havia fet que el tècnic alemany apostés per diverses rotacions en l'onze titular.

Una de les grans novetats era la titularitat de Ferran Torres, Gavi i Gerard Martín, habituals suplents. D'altra banda, també havia acaparat els titulars la no presència de Robert Lewandowski en la convocatòria del club; ja que havia acabat el partit entre setmana amb diverses molèsties musculars. Malgrat totes aquestes novetats, ha estat una altra trista notícia la que s'ha emportat tot el protagonisme en els últims minuts.

El motiu de la suspensió del partit d'avui

Quan faltava poc menys de mitja hora perquè es disputés el partit, diverses fonts properes al club han començat a informar sobre la suspensió del mateix partit. Molts parlaven que podria ser per les condicions meteorològiques, com ja vam veure la setmana passada en el partit entre el Villarreal i el RCD Espanyol, que va acabar sent suspès.

No obstant això, les causes de l'ajornament del partit han estat molt pitjors, i així ho ha confirmat el mateix F.C Barcelona a través d'un comunicat que han llançat a les xarxes. El club ha informat sobre la trista notícia de la mort del doctor del primer equip, Carles Miñarro Garcia, aquesta mateixa tarda a l'hotel on s'allotjava l'equip.

"La Junta Directiva i el conjunt de treballadors i treballadores del F.C Barcelona volem transmetre el nostre condol més sincer a familiars i amics, acompanyant-los en el sentiment en aquests moments difícils". Carles era un home molt estimat dins del vestidor, encara que només portés pocs mesos dins del club.

Miñarro tenia 40 anys, i es va incorporar al F.C Barcelona procedent del primer equip de futbol sala. Va entrar a treballar al club el 2017, després de sis anys com a metge adjunt de la Unitat Assistencial i Preventiva de l'Esport del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Joan Laporta, president del club català, ha estat l'encarregat de baixar al vestidor a informar els jugadors sobre aquesta notícia, concretament una hora abans del partit.