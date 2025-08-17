Calor y retenciones en la Ronda Litoral por un accidente

La tarde de un domingo estival a menudo se convierte en sinónimo de regreso a la rutina. El asfalto, todavía caliente por el sol, acoge a miles de vehículos que vuelven a la ciudad. Sin embargo, un imprevisto puede transformar un tranquilo viaje de vuelta en una prueba de paciencia para los conductores.

Un incidente inesperado ha complicado significativamente la circulación en una de las arterias más importantes de la capital catalana. La situación generó un colapso circulatorio que afectó a numerosos ciudadanos durante las últimas horas del día. El calor sofocante solo añadía más tensión al ambiente dentro de los coches atrapados en el denso tráfico.

El suceso tuvo lugar en la concurrida Ronda Litoral de Barcelona, un punto neurálgico para la movilidad urbana. Según informó el Servei Català de Trànsit a través de sus canales oficiales, el origen del problema fue un accidente. La alerta se emitió concretamente a las 20:35 horas de este domingo, 17 de agosto, momento de máxima afluencia.

| ACN

El tramo afectado se extendía entre la salida de Rambla Prim y el acceso de la Barceloneta. La congestión se produjo específicamente en los carriles que circulan en sentido Llobregat, una dirección crítica para el tráfico de entrada.

El epicentro de un domingo de tráfico complicado

La Ronda Litoral es una vía rápida fundamental que vertebra la costa de Barcelona, conectando el norte y el sur. Su capacidad se ve puesta a prueba cada fin de semana, especialmente durante los meses de verano.

El accidente ocurrió en una zona especialmente sensible por su proximidad a las playas y al centro de la ciudad. Aunque los servicios de emergencia actuaron con rapidez para resolver la situación, el daño ya estaba hecho. Las retenciones comenzaron a formarse casi de inmediato, creando un largo y denso atasco.

La información oficial confirmaba que el vehículo o los vehículos implicados ya no obstaculizaban ningún carril. Sin embargo, este hecho no impidió la formación de importantes colas que se prolongaron durante un tiempo considerable.

Este fenómeno demuestra la fragilidad del equilibrio del tráfico en una metrópoli como Barcelona. Un pequeño percance puede desencadenar un efecto dominó con consecuencias para miles de personas que solo desean llegar a casa. El contexto de una jornada calurosa intensificó la frustración de quienes quedaron atrapados en la congestión.

| ACN

La gestión del accidente y el efecto 'mirón'

Uno de los factores que a menudo agrava estas situaciones es el conocido como "efecto mirón". Incluso cuando un accidente ha sido apartado al arcén, la curiosidad lleva a muchos conductores a reducir la velocidad.

Esta acción, repetida por cientos de vehículos, genera una onda de frenado que colapsa la vía innecesariamente. La circulación se ralentiza drásticamente sin que exista un obstáculo físico real que lo justifique. El incidente de esta tarde parece ser un claro ejemplo de cómo la psicología del conductor influye directamente en la fluidez del tráfico.