Incendio en una cooperativa tras el reestablecimiento de electricidad

Un incendio originado este lunes antes de las once de la noche, justo en el momento de recuperar el suministro eléctrico después del apagón general, causó daños en las instalaciones de la Cooperativa Agrícola de Santa Bàrbara (Montsià). La agrotienda y la planta envasadora fueron las más afectadas. La presencia de cajas de cartón generó una importante humareda y también se produjo una fuga de entre 300 y 400 litros de aceite de oliva hacia la red de aguas pluviales, según informaron los bomberos.

Una docena de dotaciones participaron en la extinción durante cinco horas. Aunque todavía se desconocen las causas concretas, el siniestro podría estar relacionado con el restablecimiento del servicio eléctrico o con un cortocircuito.

Los bomberos recibieron el aviso cuando faltaban once minutos para las once de la noche. Las tareas movilizaron hasta doce dotaciones procedentes de cinco parques diferentes de la región de las Terres de l'Ebre —Tortosa, Amposta, Ulldecona, Benifallet y Tivissa—. El siniestro, con las instalaciones cerradas y sin presencia de trabajadores, no causó daños personales.

| ACN

El fuego arrasó con media planta

Según las estimaciones realizadas por los propios bomberos, se quemó un 90% de la agrotienda y totalmente una zona de almacén donde se guardaban cajas de cartón. También resultó afectada la planta envasadora de aceite. En total, han calculado que se quemó la mitad de la superficie de la planta baja del edificio.

Pasada ya la medianoche, únicamente quedaba por sofocar un punto caliente en el altillo. Durante la extinción, los bomberos comprobaron que no se hubieran producido daños en la estructura del edificio y también detectaron la fuga de entre 300 y 400 litros de aceite de oliva hacia la red de aguas pluviales, hecho que fue comunicado al CECAT. El operativo concluyó a las 03:39 de la madrugada.

| ACN

Los responsables de la Cooperativa han comenzado esta mañana a evaluar los daños a la espera de la visita de los peritos de la aseguradora, quienes deberán determinar el origen del incendio. «No lo sabemos exactamente, pero coincide con la hora en que volvió la luz, porque no había suministro. Entre las diez y media y las once empezó en nuestra planta envasadora», explicó el gerente de la entidad, Josep Lluís Cardona.

La actividad de la Cooperativa y de la planta envasadora se había detenido a partir de las doce y media del mediodía de este lunes como consecuencia del apagón general. «Fue un día en el que prácticamente no se envasó nada», confirmó Cardona.