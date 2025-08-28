Largas colas en Mercadona para conseguir esta locura: hace que la casa huela genial

No importa si el verano está en pleno auge o si el otoño comienza a asomar con sus primeras brisas frescas: todos queremos que nuestro hogar huela bien. La sensación de limpieza, frescor y confort se ha vuelto imprescindible en el día a día, sobre todo cuando pasamos más tiempo en interiores.

Comprendiendo esta tendencia, Mercadona ha vuelto a dar en el clavo con un artículo inesperado que está arrasando en sus estanterías. Esta vez no se trata de alimentos ni cosméticos y, sin ser un perfume, el aroma espectacular hace que todos se agolpen en sus tiendas. Esta novedad ha desatado una fiebre en las redes, haciéndose viral en pocos días.

| Mercadona, Montaje propio, Instagram @familialeonymas

El innovador aroma de Mercadona que conquista

El ambientador Mikado, que está revolucionando el catálogo de Mercadona, no huele a lavanda, vainilla o limón. No huele a aromas tradicionales, pero tampoco a mezclas que pueden decepcionar. En su lugar, ofrece una fragancia de pistacho, suave y envolvente, perfecta para dar un toque distintivo al hogar.

Este aroma poco común no satura ni empalaga y muchos lo describen como refrescante y elegante. Su efecto genera una sensación de limpieza duradera, ideal para épocas de altas temperaturas o cuando se busca renovar el aire interior sin recurrir a líquidos químicos agresivos.

Ambientador de Mercadona: difusión continua y sin esfuerzo

El diseño del ambientador también ha influido en su éxito. Se presenta en un frasco con varillas difusoras de madera que absorben el perfume y lo liberan de forma constante durante días.

Este sistema evita sprays, cables o enchufes y se adapta sin problemas a cualquier estancia de la casa o del trabajo. Funciona bien en baños, salones o dormitorios y su presencia discreta lo convierte en una solución práctica y estética para mantener el hogar perfumado.

| Mercadona, Montaje propio, Instagram @mercadona.novedades y inmaysusnovedades

Precio imbatible y contexto climático

Además de su agradable y envolvente aroma, otro de los factores que influye en su popularidad es su precio: solo 2,10 euros por unidad. Esta cifra lo sitúa como una de las opciones de precio más bajo. Además de ser de los más funcionales dentro de la gama de ambientadores de supermercado.

El contexto también ha ayudado, las temperaturas han sobrepasado los 40 °C en varias zonas de España durante agosto. Y mantener un ambiente fresco y ventilado se ha vuelto prioritario. Productos como este se han convertido en aliados cotidianos para mejorar la calidad del aire sin gastar de más.

Con esta propuesta, Mercadona vuelve a demostrar su capacidad para detectar lo que buscan los consumidores: soluciones simples, efectivas y a buen precio. Y si algo deja claro este ambientador, es que un pequeño detalle puede transformar por completo el ambiente de tus espacios.