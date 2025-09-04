Mercadona tiene un producto que le da mil vueltas a Ariel y está tirado de precio

Hacer la colada es una tarea rutinaria y constante en los hogares que requiere de productos eficaces para obtener buenos resultados y no tener que lavar más de una vez. Los consumidores buscan fórmulas cómodas, sencillas y que no impliquen un gasto excesivo. Es aquí donde Mercadona sorprende, porque es el mejor lugar para encontrar soluciones prácticas que simplifican la rutina diaria.

Mercadona ha lanzado a la venta un detergente que está ganando terreno frente a marcas de gran renombre. Tiene una fórmula avanzada, es de usar y, además, tiene un precio muy competitivo. Es un artículo de limpieza que todos quieren, porque se ha convertido en una de las mejores opciones, por lo que se agota rápidamente.

| Mercadona

Mercadona presenta: cápsulas con fórmula mejorada

Mercadona presenta su detergente en cápsulas que está pensado para lavar tanto ropa blanca como de color. Cada cápsula contiene una fórmula concentrada de doble compartimento que asegura una limpieza profunda y elimina incluso las manchas más resistentes. Además, protege los tejidos y realza los colores con un sistema de agentes iluminadores.

El detergente incluye una bola dosificadora exclusiva que mejora la eficacia del lavado. Gracias a este diseño, la cápsula se disuelve completamente en el tambor y no queda atrapada entre la ropa. Esto garantiza una distribución uniforme del detergente.

Otro de sus puntos fuertes es el perfume añadido. Las cápsulas liberan una fragancia fresca que perdura en los tejidos, aportando una sensación agradable de limpieza y cuidado después de cada lavado.

| Mercadona

Ahorro, comodidad y envase sostenible con Mercadona

Cada caja contiene 24 cápsulas por un precio de 4,40 euros, lo que lo convierte en un detergente barato y muy competitivo frente a otras marcas del mercado. Una cápsula es suficiente para la mayoría de coladas, aunque en prendas muy sucias o en lavadoras de gran carga pueden emplearse dos.

El formato en cápsulas evita el desperdicio de detergente y asegura la dosis justa en cada lavado. Esto no solo facilita la rutina, sino que también supone un ahorro a medio plazo para los consumidores.

| Mercadona

Además, Mercadona ha renovado el envase y ahora se presenta en cartón, reduciendo el uso de plástico y apostando por un consumo más sostenible. Un detalle que suma valor para quienes priorizan la practicidad sin olvidar el cuidado del medio ambiente.

Mercadona ha logrado combinar innovación, eficacia y un precio imbatible en su detergente en cápsulas. Con su fórmula concentrada, su bola dosificadora exclusiva y un coste de solo 4,40 euros, se convierte en una alternativa perfecta frente a marcas tradicionales. Una solución perfecta para quienes quieren una colada impecable sin gastar de más.