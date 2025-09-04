Logo es.xcatalunya.cat
Una persona sonriente con un jersey gris levanta los brazos frente a un cartel de supermercado.
Mercadona trae el mejor producto y a un precio muy bajo, por lo que se agota pronto | Mercadona, Getty Images
Sociedad

Mercadona tiene un producto que le da mil vueltas a Ariel y está tirado de precio

La opción de alta calidad de Mercadona, pero con precio muy bajo que está dejando en el olvido a las marcas más buscadas

Foto de Angélica Oyarzún
por Angélica Oyarzún

Hacer la colada es una tarea rutinaria y constante en los hogares que requiere de productos eficaces para obtener buenos resultados y no tener que lavar más de una vez. Los consumidores buscan fórmulas cómodas, sencillas y que no impliquen un gasto excesivo. Es aquí donde Mercadona sorprende, porque es el mejor lugar para encontrar soluciones prácticas que simplifican la rutina diaria.

Mercadona ha lanzado a la venta un detergente que está ganando terreno frente a marcas de gran renombre. Tiene una fórmula avanzada, es de usar y, además, tiene un precio muy competitivo. Es un artículo de limpieza que todos quieren, porque se ha convertido en una de las mejores opciones, por lo que se agota rápidamente. 

Caja de detergente para ropa blanca y de color con diseño de cápsula azul y logotipo de Bosque Verde.
El detergente en cápsula de Mercadona compite con las grandes marcas por calidad | Mercadona

Mercadona presenta: cápsulas con fórmula mejorada 

Mercadona presenta su detergente en cápsulas que está pensado para lavar tanto ropa blanca como de color. Cada cápsula contiene una fórmula concentrada de doble compartimento que asegura una limpieza profunda y elimina incluso las manchas más resistentes. Además, protege los tejidos y realza los colores con un sistema de agentes iluminadores.

El detergente incluye una bola dosificadora exclusiva que mejora la eficacia del lavado. Gracias a este diseño, la cápsula se disuelve completamente en el tambor y no queda atrapada entre la ropa. Esto garantiza una distribución uniforme del detergente.

Otro de sus puntos fuertes es el perfume añadido. Las cápsulas liberan una fragancia fresca que perdura en los tejidos, aportando una sensación agradable de limpieza y cuidado después de cada lavado.

Caja de detergente
Lo que marca la diferencia en este producto de Mercadona es su precio | Mercadona

Ahorro, comodidad y envase sostenible con Mercadona

Cada caja contiene 24 cápsulas por un precio de 4,40 euros, lo que lo convierte en un detergente barato y muy competitivo frente a otras marcas del mercado. Una cápsula es suficiente para la mayoría de coladas, aunque en prendas muy sucias o en lavadoras de gran carga pueden emplearse dos.

El formato en cápsulas evita el desperdicio de detergente y asegura la dosis justa en cada lavado. Esto no solo facilita la rutina, sino que también supone un ahorro a medio plazo para los consumidores.

Persona sosteniendo una cápsula de detergente frente a una pila de ropa doblada.
Mercadona ha pensado en todo y cada caja trae una bola dosificadora para colocar las cápsulas | Mercadona

Además, Mercadona ha renovado el envase y ahora se presenta en cartón, reduciendo el uso de plástico y apostando por un consumo más sostenible. Un detalle que suma valor para quienes priorizan la practicidad sin olvidar el cuidado del medio ambiente.

Mercadona ha logrado combinar innovación, eficacia y un precio imbatible en su detergente en cápsulas. Con su fórmula concentrada, su bola dosificadora exclusiva y un coste de solo 4,40 euros, se convierte en una alternativa perfecta frente a marcas tradicionales. Una solución perfecta para quienes quieren una colada impecable sin gastar de más.

