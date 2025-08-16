Alberto, nutricionista, confiesa el manjar preparado que vende Mercadona: 'El mejor'

La vida moderna ha llevado a muchas personas a buscar soluciones prácticas para alimentarse. Las rutinas ajetreadas y la falta de tiempo a menudo nos empujan a elegir productos rápidos y fáciles de preparar. Sin embargo, esto no siempre significa que estemos eligiendo lo más saludable.

A medida que la demanda de comida preparada sigue creciendo, también lo hace el interés por identificar opciones que sean tanto sabrosas como equilibradas. Los nutricionistas, como Alberto, conocido en redes sociales por su nombre de usuario @nutrialberto, ayudan a los consumidores a elegir con inteligencia entre tantas alternativas.

La mejor comida preparada de Mercadona, según un nutricionista

Alberto ha recorrido los pasillos de Mercadona para descubrir cuál es la mejor comida preparada que ofrece el supermercado. En su cuenta de TikTok, no tiene dudas al respecto: “Es, posiblemente, el mejor de la historia”. Hablamos del salmón con verduras, una opción que, según el nutricionista, destaca por su sabor y balance nutricional.

Este plato incluye salmón marinado, salsa romesco, arroz y una mezcla de verduras asadas como calabacín, patata, pimiento rojo y boniato. Alberto considera que esta combinación no solo es deliciosa, sino también muy completa desde el punto de vista nutricional. De acuerdo con el nutricionista, el salmón proporciona una buena fuente de proteínas y grasas saludables, mientras que las verduras ofrecen fibra y antioxidantes esenciales para el cuerpo.

Un plato saludable a buen precio

El bol de 400 gramos tiene un precio de 5,75 euros, algo que Alberto califica como “perfecto”. El nutricionista resalta que este plato es accesible y cumple con las expectativas de una comida rápida y equilibrada. Con este producto, se obtiene una comida nutritiva a un costo razonable, algo que no siempre se encuentra en los productos listos para comer.

Según Alberto, el equilibrio entre los ingredientes es clave: “Es perfecto”, dice. No solo se trata de una opción rápida, sino también de una alternativa que contribuye a una alimentación saludable. Al mismo tiempo, respeta el tiempo limitado de quienes no pueden dedicar mucho tiempo a la cocina.

Al elegir platos preparados, es importante no solo pensar en la rapidez, sino también en la calidad. Alberto ha encontrado en este salmón con verduras de Mercadona una opción que cumple con ambos requisitos. Así, los consumidores pueden disfrutar de una comida rica, saludable y a buen precio, todo sin necesidad de pasar horas en la cocina.