Sofía Cristo habla claro sobre su hermano: 'Tiene...'

Telecinco continúa centrándose en cotilleos y el tema de Bárbara Rey y del emérito es un comodín perfecto. Sin rastro de 'Sálvame', el programa 'De Viernes' es uno de los productos más importantes del primer canal de Mediaset. El pasado viernes, el hijo de la vedette, Ángel Cristo, participó en el programa y no ha dejado a nadie indiferente.

Ángel Cristo ha hablado de su paso por Gran Hermano Duo, pero también ha atacado a su hermana Sofía. Cristo Jr asegura que, referencia a su hermana, que "tiene la mano muy larga". Con estas declaraciones queda clara la mala relación entre los hermanos Cristo junior, los hijos de Bárbara Rey y Ángel Cristo. Si había alguna opción para la reconciliación, ha desaparecido después de las palabras de Ángel.

"Aquí la única persona que tiene la mano muy larga es mi hermana. En mi casa mi hermana me pega, me da patadas, me insulta... y yo me tengo que aguantar porque soy un hombre. ¿No puedo decir que mi hermana es violenta?", ha dicho, ante la atención de los colaboradores presentes en el plató.

Ángel Cristo y su paso por Gran Hermano Duo

La entrevista giró en torno al paso de Ángel Cristo por Gran Hermano Duo y la falsa acusación de Ana Herminia. Su mujer ha acusado a Javier de haberla agredido cuando éste solo le habia dado unos suaves golpes en la rodilla durante una conversación.

Afortunadamente, la dirección del programa, mediante el presentador Carlos Sobera, dejó claro que no veía muestras de agresión de Javi. El hijo de la actriz se ha pronunciado sobre este suceso y ha sido muy crítico contra su pareja.

"Aquí, muy a pesar mío, tengo que decir que Ana se ha equivocado gravemente", empezó su pareja, que no le dio su apoyo. "No tiene justificación, se ha equivocado gravísimamente. En la casa se magnifica todo, pero no tiene justificación. Estoy seguro de que, cuando salga y o vea, lo va a reconocer. Es un error grave. Aquí está equivocada y no puedo decir otra cosa", añade.

