Sergi Mas, ahora en Andorra, presenta a sus 3 hijos: Todos dicen lo mismo

Esta semana Sergi Mas, conocido locutor y comunicador, que ha querido celebrar de forma muy especial su 61 cumpleaños. Lejos del foco mediático, Mas compartió una imagen inédita junto a sus tres hijos en Andorra, generando una ola de mensajes positivos y admiración entre seguidores y compañeros de profesión.

La fotografía, publicada en sus redes sociales, no solo muestra una escena familiar, sino que también refleja el profundo vínculo que une a Sergi Mas con Genís, Abril y Clàudia. La instantánea rápidamente se llenó de comentarios que destacan la naturalidad y el cariño que transmiten los protagonistas.

El reencuentro familiar en un momento especial

La imagen fue tomada en un restaurante de Barcelona, aunque la familia reside ahora en Andorra, donde el presentador ha encontrado la calma tras años de intenso trabajo. El momento capturado tiene aún más valor, ya que no es frecuente ver juntos a los tres hijos de Sergi Mas. Genís, el mayor, y las jóvenes Abril y Clàudia —de 18 y 21 años—, comparten no solo rasgos físicos con su padre, sino también una cercanía evidente.

El locutor ya había mostrado en alguna ocasión fotografías junto a sus hijas, pero esta vez la instantánea familiar es aún más completa. La complicidad entre ellos es palpable y demuestra el apoyo mutuo que han sabido construir a lo largo de los años. Para muchos seguidores, este gesto supone una muestra más de la importancia que Mas otorga a los valores familiares y a mantener la unidad a pesar de los cambios de etapa.

Andorra, refugio de serenidad para Sergi Mas y los suyos

Desde hace unos años, Sergi Mas reside en Andorra, donde ha sabido encontrar la tranquilidad que necesitaba tras una carrera exigente en los medios de comunicación. Él mismo ha hablado en más de una ocasión sobre la necesidad de cuidar su salud y priorizar el bienestar de los suyos después de atravesar momentos complicados.

Vivir en el Principado ha permitido a Mas disfrutar de una vida más discreta y familiar, lejos del bullicio, y dedicar más tiempo a sus hijos. Esta reunión es buena muestra de ello: una celebración sencilla, pero cargada de significado, que pone en valor la cercanía y la alegría compartida en familia.

Cariño y admiración en redes

La publicación de Sergi Mas no tardó en generar reacciones entre sus seguidores y otros rostros conocidos. Los mensajes destacan la alegría que transmiten, la buena energía y el ejemplo que supone para muchos padres el hecho de mantener una relación tan cercana y sincera con los hijos.

Las redes sociales, a menudo escenario de noticias rápidas y fugaces, han dado esta vez espacio a una historia que recuerda la importancia de celebrar los pequeños grandes momentos. Muchos han querido sumarse a las felicitaciones, agradeciendo a Mas la generosidad de compartir un pedazo tan íntimo de su vida. Por ahora, la fotografía ya ha dejado huella y confirma que la felicidad se encuentra en los gestos sencillos y el cariño de quienes más queremos.