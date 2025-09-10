Primeras palabras de Mariló Montero, en 'Espejo Público', tras su disputa con Broncano

Mariló Montero ha reaparecido esta mañana en Espejo Público tras el encontronazo que vivió anoche con David Broncano. Su presencia en el programa ha generado gran expectación, especialmente por ser su primera intervención tras el momento de tensión que protagonizó en La Revuelta. Sin embargo, en lugar de avivar la polémica, Mariló ha sorprendido con unas declaraciones muy alejadas del conflicto.

La periodista ha decidido romper su silencio, pero no como muchos esperaban. Lejos de entrar en detalles sobre su rifirrafe con el presentador de La Revuelta, ha preferido centrarse en un tema muy personal y emotivo. En sus primeras palabras, Mariló ha compartido que próximamente se convertirá en abuela, dejando a un lado cualquier tipo de polémica.

| Atresmedia

Ayer por la noche, Mariló acudió como invitada al programa La Revuelta, donde se produjo un tenso intercambio con Broncano. La discusión giró en torno a temas políticos y también tocó el controvertido tema de la tauromaquia, lo que generó un momento incómodo en directo. Hoy, lejos de reabrir la herida, ha optado por poner el foco en su vida familiar y en el futuro nacimiento de su primer nieto.

Mariló Montero comparte en Espejo Público la noticia más personal

Ha sido durante su intervención en Espejo Público cuando ha dado la gran noticia, anunciando que su hijo Alberto Herrera será padre muy pronto. El joven, fruto de su relación con el periodista Carlos Herrera, confirmó la noticia en la Cope, mostrándose emocionado por su inminente paternidad. Alberto incluso bromeó diciendo que el nuevo miembro de la familia es el “proyecto Wimbledon 2042”.

| Europa Press

Mariló ha calificado esta próxima llegada como "una noticia muy bonita", que ha preferido compartir en lugar de entrar en detalles sobre lo ocurrido. Aunque está feliz, también ha dejado claro que no quiere ser llamada "abuela". Entre risas, ha contado que buscará otros nombres alternativos como “tata” o incluso “tati”, porque la palabra "abuela" no le termina de convencer.

Tras el rifirrafe con Broncano, Mariló Montero se centra en la llegada de su futuro nieto en Espejo Público

Javier Caravallo, compañero de tertulia, le ha preguntado si esta decisión se debe a que la palabra “abuela” la hace sentirse mayor. Mariló, fiel a su estilo, ha respondido con sinceridad que “puede ser”. Ha añadido que le gustaría que el niño la llamase “Mariló”, aunque está abierta a ver qué sale de las primeras palabras del bebé.

Así, Mariló Montero ha demostrado que, pese a los momentos tensos en televisión, sigue priorizando lo que de verdad le importa. Ha cambiado la polémica por la ilusión de convertirse en abuela, aunque con matices muy personales. Por ahora, prefiere que el foco esté en la felicidad familiar y no en los debates que siguen dando de qué hablar en redes.