Presentadora de TV3 no irá a trabajar si Orriols es elegida Presidenta: 'Encabezaré..'

Habitualmente solemos publicar encuestas que pronostican qué pasaría si hoy se celebraran elecciones en el Parlament de Catalunya. En el Congreso de los Diputados, la duda está en si gana el Partido Popular o el PSOE. En Estados Unidos, el combate lo protagonistan republicanos y demócratas. El bipartidismo impera en casi todos los países del mundo y Catalunya no es la excepción. Aquí la incógnita está en si gana Junts (antes Convergencia) o el PSC.

Con la excepción de Pere Aragonès, los presidentes siempre han sido de color azul o de color rojo. Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra, Carles Puigdemont... Y Salvador Illa. Inés Arrimadas fue la ganadora de unas elecciones impuestas a finales de 2017, pero la victoria fue totalmente conyuntural. Las pruebas son tan claras, que este partido hoy ya no existe. Sergi288 ha publicado una encuesta analizando qué pasaría si hoy se celebraran elecciones en el Parlament.

El PSC volvería a ganar los comicios pero la suma entre socialistas, autonomistas y comunistas no llega a la mayoría absoluta. La conclusión del sondeo es que extrema izquierda de CUP y Comuns se hunde hasta la desaparición enbel primer caso. Por otro lado, el único partido independentista de la cámara, escala posiciones hasta los dos dígitos.

Es prácticamente imposible que Orriols sea presidenta de la Generalitat. En primer lugar, porque lidera un partido con pocos años de historia. En segundo lugar, porque tiene todas las instituciones públicas y el aparato mediático privado subvencionado en contra. En TV3 lo tienen claro. Una de las periodistas del 324, ha afirmado que no iría a trabajar si la alcaldesa de Ripoll es Presidenta.

Las palabras fueron pronunciadas durante el programa APM y la entrevista conducida por Joel Díaz. El entrevistador bromeó sobre el apelativo que la periodista Beatriz Duodou recibe, 'la negra del 324'. Luego empezó una especie de campaña para contratar a más personas racializadas como medida de discriminación positiva y no por sus méritos.

Respuesta contundente de Sílvia Orriols

El vídeo no ha pasado desapercibido por Sílvia Orriols que ha contestado de manera contundente a estas palabras. Según la diputada independentista, "presuposar que una noia, pel fet de tenir la pell de color negre és antiorriols o necessita discriminació positiva per accedir a llocs de poder, et converteix en el racista número 1 de Catalunya". "Racista d'escola concertada", ha añadido.

Las palabras de la líder de Aliança Catalana se han hecho virales en redes sociales. Se entienden como un nuevo enfrentamiento con el periodista, que hace unos meses bromeó sobre el nombre de su hija y una agresión sexual.

| TV3, XCatalunya

Bromas de Joel Díaz sobre el nombre de la hija de Silvia Orriols

El comentario de Díaz generó una oleada de críticas en las redes sociales y en círculos políticos. Silvia Orriols reaccionó de inmediato, calificando el comentario como una falta de respeto hacia su hija menor. Explicó que las palabras de Joel Díaz son “intolerables” y exigió una disculpa pública, dejando claro que la broma traspasaba los límites de lo ético.

Por su parte, el periodista respondió a las acusaciones asegurando que la intención del comentario era meramente humorística y que no pretendía ofender a nadie.