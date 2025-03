Pilarin Bayés emociona Helena Garcia Melero: '¡Que ilusión!'

Una sorpresa de lo más tierna y conmovedora ocurrió en directo en "Tot es mou", programa insignia de TV3. En plena emisión, Helena Garcia Melero recibió un inesperado mensaje que dejó tanto a la audiencia como a la presentadora profundamente emocionados. Nada menos que la reconocida ilustradora catalana Pilarín Bayés se encargó de enviar unas cariñosas palabras que han sido tema de conversación entre seguidores y compañeros de la Televisió de Catalunya.

1500 programas y con una audiencia espectacular

Todo sucedió durante una emisión especial, cuando Josep, uno de los colaboradores del programa, interrumpió suavemente la dinámica habitual para anunciar que tenía algo especial que compartir. Inmediatamente, la voz inconfundible de Pilarín Bayés llenó el plató, sorprendiendo visiblemente a Melero. La artista, a sus 83 años, conocida ampliamente por sus entrañables ilustraciones infantiles y por ser un símbolo indiscutible de la cultura catalana, decidió expresar públicamente su admiración hacia la presentadora.

"Gràcies per les bones estones que ens has fet passar, per la companyia que ens has donat", fueron algunas de las palabras más emotivas pronunciadas por Pilarín. Un mensaje que iba más allá de una simple felicitación, convirtiéndose en un reconocimiento al trabajo y la dedicación de Melero durante años frente a las cámaras de TV3.

El gesto sorprendió profundamente a Melero, quien no pudo ocultar su emoción ante el inesperado homenaje, mostrando una sonrisa sincera y visiblemente emocionada ante todos los espectadores.

Declaraciones oficiales y reacciones

Helena Garcia Melero, con la elegancia que siempre la caracteriza, reaccionó con naturalidad y agradecimiento a este inesperado momento. "Qué belleza, qué ilusión", aseguró la periodista, destacando lo especial que había resultado para ella recibir un mensaje tan cálido y personal de alguien tan querido como Pilarín Bayés.

Las redes sociales se hicieron eco rápidamente de este emotivo instante, y muchos espectadores se sumaron al reconocimiento, destacando que ambas personalidades representan dos generaciones de mujeres que han marcado positivamente el panorama cultural y mediático catalán. En redes sociales, comentarios de afecto y admiración hacia ambas figuras han sido constantes desde la emisión del programa, resaltando el importante papel que Pilarín Bayés y Helena Garcia Melero desempeñan en la sociedad catalana actual.

La felicitación ha servido también para recordar la extensa y querida trayectoria de Pilarín Bayés, quien a sus 83 años sigue activa y creativa, impulsando nuevos proyectos culturales como el reciente homenaje al emblemático personaje del "Patufet" a través de la tienda efímera abierta por su hija Marga Sala Bayés en Vic.