Jaime Cantizano enciende las alarmas tras casarse con Miguel García: 'Mi familia...'

Jaime Cantizano ha sorprendido con unas palabras que han despertado la curiosidad de sus seguidores. Tras casarse con Miguel García el pasado mes de julio, el presentador andaluz ha reaparecido públicamente y lo ha hecho con un mensaje inesperado. Lo que parecía un simple comentario ha terminado por encender las alarmas al mencionar directamente a su familia.

En los últimos meses, Jaime Cantizano ha disfrutado de una etapa personal muy especial, marcada por su boda y su posterior luna de miel. Sin embargo, la manera en que ha relatado este tiempo de descanso ha dado mucho que hablar. El locutor ha utilizado un tono irónico, aunque no ha evitado que sus palabras dieran pie a diferentes interpretaciones.

| Europa Press

Ha sido él mismo quien lo ha contado con su habitual sentido del humor a través de su Instagram. “Mi familia me ha dicho que ya no puede más. Que, por favor, me ponga ya a trabajar”, ha confesado con una sonrisa, desvelando así la frase que ha generado titulares.

Jaime Cantizano disfruta de una larga luna de miel

Desde que se dio el 'sí, quiero' con su pareja, Cantizano ha estado centrado en disfrutar del tiempo libre. El matrimonio ha viajado en su luna de miel por destinos tan exóticos como Bután e Isla Mauricio, prolongando después su merecido descanso durante gran parte del verano. En total, han sido varias semanas de desconexión que, según él mismo asegura, han terminado por cansar a los suyos.

Con esta anécdota, el presentador ha marcado también su regreso a la radio, donde se siente más cómodo. “Aquí estoy en Atresmedia, preparando la nueva temporada de Por fin en las tardes de Onda Cero. Sobre todo por la salud y el bienestar de la gente que me quiere”, ha confesado con humor.

Tras un merecido descanso, Jaime Cantizano vuelve al trabajo

Aunque sus palabras no son más que una forma de promocionar su regreso profesional, lo cierto es que han dejado entrever el buen momento que vive en su vida privada. Tras una boda discreta, celebrada el 11 de julio, el periodista y su marido comienzan a consolidar una etapa en común marcada por la estabilidad. Ambos disfrutaron de una ceremonia romántica vestidos de blanco y rodeados de sus seres queridos.

En este nuevo capítulo, Cantizano también ha querido resaltar la importancia de su núcleo familiar. A su querido hijo y a sus inseparables perros Kaos y Luna se suma ahora Miguel, con quien comparte la ilusión del presente y los planes de futuro. Tras varias semanas de descanso, el presentador vuelve a la antena con energías renovadas y con la clara señal de que en casa ya pedían su regreso a la rutina.