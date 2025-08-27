Jaime Cantizano fa saltar les alarmes en casar-se amb Miguel García: 'La família...'

Jaime Cantizano ha sorprès amb unes paraules que han despertat la curiositat dels seus seguidors. Després de casar-se amb Miguel García el passat mes de juliol, el presentador andalús ha reaparegut públicament i ho ha fet amb un missatge inesperat. El que semblava un simple comentari ha acabat encenent les alarmes en esmentar directament la seva família.
En els darrers mesos, Jaime Cantizano ha gaudit d’una etapa personal molt especial, marcada pel seu casament i la posterior lluna de mel. Tanmateix, la manera com ha relatat aquest temps de descans ha fet parlar molt. El locutor ha utilitzat un to irònic, tot i que no ha evitat que les seves paraules donessin peu a diferents interpretacions.
Ha estat ell mateix qui ho ha explicat amb el seu habitual sentit de l’humor a través del seu Instagram. “La meva família m’ha dit que ja no pot més. Que, si us plau, em posi ja a treballar”, ha confessat amb un somriure, desvetllant així la frase que ha generat titulars.
Jaime Cantizano gaudeix d’una llarga lluna de mel
Des que es va donar el ‘sí, vull’ amb la seva parella, Cantizano s’ha centrat a gaudir del temps lliure. El matrimoni ha viatjat en la seva lluna de mel per destinacions tan exòtiques com Bhutan i Illa Maurici, allargant després el seu merescut descans durant bona part de l’estiu. En total, han estat diverses setmanes de desconnexió que, segons ell mateix assegura, han acabat cansant els seus.
Amb aquesta anècdota, el presentador ha marcat també el seu retorn a la ràdio, on se sent més còmode. “Aquí estic a Atresmedia, preparant la nova temporada de Por fin a les tardes d’Onda Cero. Sobretot per la salut i el benestar de la gent que m’estima”, ha confessat amb humor.
Després d’un merescut descans, Jaime Cantizano torna a la feina
Tot i que les seves paraules no són més que una manera de promocionar el seu retorn professional, la veritat és que han deixat entreveure el bon moment que viu en la seva vida privada. Després d’un casament discret, celebrat l’11 de juliol, el periodista i el seu marit comencen a consolidar una etapa en comú marcada per l’estabilitat. Tots dos van gaudir d’una cerimònia romàntica vestits de blanc i envoltats dels seus éssers estimats.
En aquest nou capítol, Cantizano també ha volgut ressaltar la importància del seu nucli familiar. Al seu estimat fill i als seus inseparables gossos Kaos i Luna s’hi suma ara Miguel, amb qui comparteix la il·lusió del present i els plans de futur. Després de diverses setmanes de descans, el presentador torna a l’antena amb energies renovades i amb la clara senyal que a casa ja demanaven el seu retorn a la rutina.