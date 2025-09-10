Irene Rosales sorprende con una declaración de amor en redes: no es a Kiko Rivera

Kiko Rivera e Irene Rosales han confirmado recientemente el final de su relación tras once años juntos. Nueve de ellos casados y con dos hijas en común, Ana y Carlota. La ruptura, adelantada por la revista Semana, fue confirmada por la pareja, que pidió respeto en este momento.

Desde entonces, ambos han intentado mantener la normalidad por el bienestar de sus hijas. Aunque su relación de pareja ha terminado, las niñas continúan viviendo con Irene en la casa familiar, donde intentan preservar su rutina diaria.

| @irenerova24, Instagram

Irene Rosales y Kiko Rivera mantienen una buena relación

Aunque su deseo ha sido vivir esta separación en la intimidad, la exposición mediática ha sido inevitable. En las últimas semanas no han dejado de circular informaciones sobre las posibles razones que les habrían llevado a tomar esta decisión.

A pesar de todo, Kiko e Irene han insistido en su compromiso como familia. Aunque ya no son pareja, aseguran que el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte. Recientemente, ambos han sido vistos juntos por primera vez desde el anuncio de la ruptura.

Coincidieron en la vuelta al colegio de sus hijas, un momento importante en el que dejaron claro que su prioridad sigue siendo su bienestar. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en las últimas horas no tiene que ver con ese reencuentro.

| Europa Press

Irene Rosales sorprende con una declaración de amor

En su cuenta de Instagram, Irene Rosales ha compartido una frase que ha generado muchos comentarios. "Poco se habla de lo mucho que te ayuda tener una buena amiga a tu lado". Y ha añadido: "Y yo tengo a las mejores".

Estas palabras no iban dirigidas a Kiko Rivera. Sin embargo, muchos las han interpretado como una muestra de gratitud hacia quienes están acompañando a Irene en esta etapa tan delicada.

| @irenerova24, Instagram

El mensaje refleja el apoyo que Irene está recibiendo de su círculo cercano. Su publicación destaca el papel fundamental que están jugando sus amigas mientras atraviesa este proceso. Y, aunque no menciona directamente a nadie, deja claro que no se siente sola.

En medio del revuelo mediático y los rumores, Irene prefiere rodearse de personas que le aportan tranquilidad. Esta muestra de cariño hacia sus amigas es también una forma de reafirmar que, aunque su vida personal ha cambiado, sigue adelante con fuerza.