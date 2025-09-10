Felicidad máxima para Rafa Nadal y su mujer, Xisca Perelló: ya han confirmado la fecha

Rafa Nadal y su mujer, Xisca Perelló, están viviendo un momento muy especial. Después de años marcados por la exigencia del deporte profesional, la pareja atraviesa una etapa más tranquila, pero igual de emocionante, en la que los reconocimientos no dejan de llegar.

Felicidad máxima para Rafa Nadal y Xisca Perelló: hay fecha

El viernes 3 de octubre, la Universidad de Salamanca rendirá homenaje al extenista otorgándole el título de Doctor Honoris Causa. La institución académica ha confirmado la fecha del acto tras haber aprobado la propuesta el pasado 16 de diciembre en el Consejo de Gobierno.

La elección de Rafa Nadal como nuevo doctor honorífico fue votada por el Claustro de Doctores, obteniendo un resultado claro: 177 votos a favor y 91 en contra. Una mayoría respaldó la candidatura, que no estuvo exenta de debate dentro del entorno universitario.

| Europa Press

El encargado de presentar y defender la propuesta fue el decano de la Facultad de Educación, Ricardo Canal. Durante su intervención, destacó que el reconocimiento no se fundamentaba únicamente en los éxitos deportivos del tenista, sino también en los valores que representa.

Según explicó, Rafa Nadal es "uno de los mejores deportistas de todos los tiempos" y un referente internacional por su disciplina, humildad, trabajo en equipo y compromiso con la excelencia.

Los dos hijos de Rafa Nadal y Xisca Perelló: Rafael y Miquel

El homenaje llega menos de un año después de que Rafa Nadal anunciara su retirada definitiva del tenis profesional. Lo hizo en octubre de 2024, a los 38 años, tras disputar su último partido en la final de la Copa Davis, en Málaga.

| Europa Press

Rafa Nadal suma 22 títulos de Grand Slam y una carrera marcada por el esfuerzo y la superación. Este nuevo reconocimiento académico, además, destaca su ejemplo más allá del deporte.

No es la primera vez que Nadal recibe este tipo de distinción. En 2015, fue investido también Doctor Honoris Causa por la Universidad Europea de Madrid, en una ceremonia similar. En esta ocasión, sin embargo, el contexto es diferente.

La retirada le ha permitido estar más presente en su vida personal y familiar, algo que tanto él como Xisca Perelló priorizan. Por eso, esta cita en Salamanca no solo es un premio a su carrera, sino también un motivo de orgullo compartido con su familia.