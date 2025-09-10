Emoción en casa de Alejandra Silva: Richard Gere ha dado el paso más esperado

La historia de amor entre Richard Gere y Alejandra Silva comenzó en 2015, cuando muchos dudaban de que su relación prosperara. Diez años después, la pareja no solo ha demostrado estabilidad, sino también un profundo compromiso mutuo.

Se casaron en 2018 y tienen dos hijos en común, además de otros dos procedentes de relaciones anteriores. Lejos del foco mediático, han sabido construir una vida familiar sólida, basada en la discreción y el equilibrio entre sus mundos personales y profesionales.

| Europa Press

Emoción en casa de Richard Gere y Alejandra Silva

Richard Gere, que durante décadas vivió en Estados Unidos, vendió su casa en Connecticut en 2024 para instalarse en Madrid junto a Alejandra. El actor aseguró que esa decisión fue motivada por el amor hacia su esposa y su entorno familiar.

Alejandra, que pertenece a una familia gallega amplia y muy unida, mantiene un fuerte vínculo con sus raíces. Desde pequeña ha veraneado en la costa coruñesa, un lugar cargado de recuerdos familiares y al que siempre ha estado emocionalmente conectada.

| Instagram, @alejandragere

Richard Gere ha dado el paso definitivo

Ahora, han dado un nuevo paso en su vida: la compra de una casa en la playa de Santa Cristina, muy cerca de la finca familiar de los Silva en Bastiagueiro. Según la revista Semana, llevaban tiempo buscando una vivienda en la zona con vistas al mar, algo poco común en esa área.

Tras varias visitas y descartes, finalmente han logrado adquirir una propiedad que cumplía con sus expectativas. La vivienda, construida en los años veinte, se sitúa en un entorno privilegiado frente a la playa y rodeada de un gran pinar.

Dispone de piscina y conserva elementos arquitectónicos propios de su época. La casa pertenecía a una familia conocida en la zona y la operación se cerró por un precio cercano a los 10 millones de euros.

| Europa Press

La ubicación es estratégica: a escasos metros de la casa de los Silva y a solo unos minutos caminando por la playa o por carretera. Además, se trata de una zona residencial tranquila pero bien comunicada, con acceso a todos los servicios y rodeada de naturaleza.

La llegada del actor a este enclave gallego podría incluso revalorizar la zona, que ya de por sí cuenta con un entorno muy apreciado tanto por locales como por visitantes. Con esta nueva residencia, Gere y Silva consolidan aún más su vínculo con Galicia.