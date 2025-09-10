Dabiz Muñoz, chef de 45 años, sobre su plato favorito: 'Me chiflaba'

Dabiz Muñoz es uno de los chefs más reconocidos y admirados en el mundo gastronómico actual. Desde que comenzó su carrera en varias cocinas de Madrid y Londres, ha logrado consolidarse como un referente gracias a su creatividad y esfuerzo.

Su primer gran éxito llegó en 2010, cuando consiguió su primera estrella Michelin. Desde entonces, ha sumado ya cuatro estrellas repartidas entre sus restaurantes más emblemáticos. Además, ha sido nombrado mejor chef del mundo durante tres años consecutivos.

| Europa Press

Esta es la comida favorita de Dabiz Muñoz

Aunque su aventura en Londres no tuvo el éxito esperado, Dabiz Muñoz ha sabido potenciar su crecimiento internacional con proyectos que combinan alta cocina y propuestas más accesibles. Sus restaurantes en Madrid mantienen la esencia de su cocina innovadora y arriesgada.

A principios de este año, Dabiz abrió un nuevo StreetXO en Dubái, que ya apunta a consolidarse como un éxito dentro de su expansión global. Además, el chef estrenó en Netflix la docuserie UniverXO Dabiz, una producción que muestra tanto su faceta profesional como personal.

En la serie, Muñoz se enfrenta a una difícil decisión sobre el futuro de su restaurante más importante. Pero más allá de la alta cocina, en uno de los episodios sorprendió al público al revelar cuál es su plato favorito desde niño.

Una receta típica madrileña

Contrariamente a lo que muchos podrían imaginar, Dabiz Muñoz confesó que su comida preferida es el cocido. En una escena, el marido de Cristina Pedroche se reunió con su familia y amigos para disfrutar de este plato, y no dudó en compartir que le "chiflaba" desde pequeño.

Esta declaración sorprendió a algunos, dado que el cocido es un plato sencillo y muy alejado de las elaboraciones modernas y complejas que suele crear en sus restaurantes. El cocido es un clásico de la gastronomía madrileña, aunque existen muchas variantes en todo el país.

| Europa Press

Muñoz no solo admira este plato, sino que también ha creado su propia versión, llamada Cocido Hong Kong-Madriz. Esta receta combina sabores madrileños con influencias de la cocina china, y lleva ingredientes como caldo de jamón de bellota, garbanzos fritos y ropa vieja.

Así, Dabiz Muñoz demuestra que, pese a su innovación y éxito mundial, mantiene un fuerte vínculo con la tradición y la cocina de su tierra. Su amor por el cocido es una muestra más de cómo sus raíces siguen presentes en cada plato que crea.