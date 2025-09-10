Carlos Alcaraz (ganador del US Open) suelta la bomba y revoluciona las redes sociales

Carlos Alcaraz ha vuelto a dejar sin palabras a sus seguidores tras su reciente triunfo en el US Open. El tenista murciano, que prometió celebrar su victoria con un gesto inesperado, ha cumplido lo que dijo y ha sorprendido en redes sociales con una nueva faceta que nadie veía venir.

El pasado martes, a través de su perfil oficial de Instagram, el campeón español compartió varias pistas sobre su aspecto actual. Las imágenes desataron una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores, que no tardaron en preguntarse cuál sería finalmente la sorpresa que preparaba. ¿Qué se trae realmente entre manos el joven prodigio del tenis?

| Instagram, @carlitosalcarazz

Carlos Alcaraz cumple su promesa y sorprende con un radical cambio de imagen

No es la primera vez que Carlos Alcaraz juega con su imagen y genera titulares por algo más que su talento en la pista. Antes de viajar a Nueva York, se dejó en manos de su hermano mayor, que decidió raparle por completo en un experimento que él mismo calificó después como un error divertido.

Lo curioso es que aquel corte radical terminó siendo un talismán inesperado. Con ese look, Alcaraz conquistó el US Open tras derrotar a Jannik Sinner y se coronó de nuevo como número uno del mundo. En la rueda de prensa posterior, el murciano dejó caer que tenía pensado "algo aún mejor" para celebrar, sin dar más pistas.

La expectación creció rápidamente. Sus seguidores, que superan los 7,8 millones en Instagram, se volcaron en intentar adivinar cuál sería la sorpresa. Y es que Alcaraz, a sus 22 años, se ha convertido no solo en un icono deportivo, sino también en una figura mediática capaz de influir en tendencias y conversaciones globales.

El murciano apareció en sus redes con varias fotografías en las que jugaba al despiste. Primero, con una serie de imágenes con diferentes peinados hechos con inteligencia artificial. Luego, con una larga melena de color rubio a modo de peluca.

Sin embargo, la última foto fue la que desató todas las especulaciones, ya que, mostraba a Carlos Alcaraz con papel de aluminio en la cabeza. Un gesto evidente de que se estaba tiñendo el pelo de otro color. Ahí, ya se vislumbraba que podía ser un rubio platino, aunque el tenista quiso dejarlo todo abierto al misterio.

El peluquero de Carlos Alcaraz revela su cambio de look

La complicidad con Víctor, su peluquero de confianza, ha quedado en evidencia una vez más. Ya en la rueda de prensa posterior a la final del US Open, Alcaraz lo mencionó directamente. "Voy a dar la sorpresa a la gente, él ya sabe lo que voy a hacerme", comentó.

La intriga fue resuelta poco después por el propio Víctor, que compartió en Instagram el desenlace. Carlos Alcaraz se ha teñido de rubio platino. El cambio es radical, casi blanco, una elección arriesgada que vuelve a demostrar su carácter atrevido.

"Los hombres se visten por los pies y este tío tiene palabra. Nuevamente número 1 y look nuevo. Carlitos Alcaraz, estamos locos", escribió el estilista en una publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones.

La noticia no tardó en convertirse en tendencia, y es que en apenas unas horas, las fotografías de Carlos Alcaraz teñido de rubio platino generaron miles de comentarios. Muchos seguidores aplaudieron su valentía y destacaron que no todos los deportistas de élite se atreven con cambios tan radicales. Otros, en cambio, mostraron sorpresa y bromearon con que el murciano parecía listo para protagonizar un videoclip.

Carlos Alcaraz ha demostrado una vez más que es mucho más que un campeón del US Open. Su decisión de teñirse de rubio platino ha revolucionado las redes sociales y confirma que, además de ser el número uno en la pista, también lo es en el terreno mediático. ¿Será este look un nuevo amuleto para seguir sumando títulos?