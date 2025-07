Cambios en RAC1 con un woke ganando protagonismo

Este verano, la parrilla veraniega de RAC1 llega con una novedad que sacude los esquemas tradicionales de la emisora. Además de la consolidación de figuras habituales, aparecen ahora perfiles más proclives a discursos sobre igualdad, inclusión y conciencia social: lo que se viene conociendo últimamente como el 'wokismo'. Este viraje ha generado curiosidad y ciertos reparos en oyentes fieles; ¿qué impacto tendrá en el tono veraniego?

Perfiles que la audiencia considera woke

Según tuits del equipo, esta figura es un colaborador que en ocasiones anteriores ya había participado moderadamente en programas como El món a RAC1 y Versió RAC1. Este año, sin embargo, se dará más protagonismo a los perfiles denominados como "woke".

Es el caso de Pere Mas, que pasa a presentar el Versió Rac1 de Verano en sustitución de Toni Clapés. De este modo, todos los oyentes que conecten con la radio del Grupo Godó todas las tardes, podrán disfrutar de un tono más woke, alejado del que están acostumbrados con el Senyor Marcelí, el Senyor Bohigas y compañía.

| FCB, Canva

Entre los otros cambios, Arnau Mañé se estrena los fines de semana, Sergi Ambudio presentará 'El món'. Completa el podio de los programas estrella el mencionado Pere Mas.

Más cambios de verano

La estructura mantiene lo previsto: El món a RAC1 (7–12 h), Versió (16–20 h, con Temps afegit), Els teloners, más los fines de semana a ritmo de Via lliure y La primera pedra. Pero ahora, dentro de esos espacios, se recogen imágenes personales, frases de experiencias propias de oyentes sobre roles de género o integración y reflexiones en clave humana. Todo sin golpes de efecto, más bien despertando la reflexión pausada.

En redes, algunos oyentes cuestionan las modificaciones: “al despertar me gusta sentir que mi emisora refleja lo que vivo cada día”. Otros, sorprendidos: “ver a RAC1 hablando de feminismo en tardes de verano… no me lo esperaba”, decían en relación con la figura de Pere Mas, que sustituye a Toni Clapés, con un perfil claramente diferente.

| Ara.cat, Wild spirit shoot de Getty Images

Los cambios de verano tienen un objetivo claro: las vacaciones de los protagonistas. También dar protagonismo a caras ya conocidas de la cadena y que durante el año están en un segundo plano.