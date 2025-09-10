Así es Roser, la madre de Álex y Marc Márquez

Montmeló dejó una escena que explica por sí sola la temporada de MotoGP en Catalunya, con emoción, estrategia y rivalidad fraternal. En el circuito de Barcelona-Catalunya, Álex Márquez convirtió la presión en gasolina competitiva y sostuvo un ritmo que marcó la pauta desde el principio.

El domingo coronó un relato que había tomado forma el sábado, cuando Marc ganó la sprint después del error de su hermano. La salida fue eléctrica, el desenlace contundente y la batalla entre los Márquez encendió a la grada, que rozó cifras históricas de asistencia.

Y entonces llegó la imagen que se volvió inevitable en los móviles: el abrazo, el baile y las lágrimas bajo el box de Gresini. Detrás de los cascos y los monos, una mujer sostenía el momento con serenidad y orgullo contagioso. Era Roser Alentà, la madre que convirtió la celebración en el titular del fin de semana.

| YouTube

Montmeló consagra a Álex y retrasa el alirón de Marc, con Bastianini cerrando el podio

Álex se impuso con autoridad y pospuso la coronación de Marc, que aceptó el desenlace con una sonrisa de hermano mayor. El italiano Enea Bastianini completó el podio, mientras la grada catalana vibraba con un duelo que rara vez ofrece tanto equilibrio competitivo.

Las sensaciones ya venían de la sprint, donde Marc arrasó tras la caída de Álex, sangre fría para el campeón. El contraste entre sábado y domingo reforzó el guion perfecto: redención del pequeño y madurez del mayor, con el título aún en el aire.

Roser Alentà, el nervio sereno que partió el corazón entre dos garajes

Mientras Julià Márquez y Gemma Pinto seguían cada vuelta desde el box de Marc, Roser eligió vivir la carrera pegada al 73.Entre gritos, abrazos y una playlist con “La Morocha”, madre e hijo se marcaron un baile que desató la fiesta. La foto del beso doble, con Gabriela a un lado y Roser al otro, selló la postal de la jornada.

Después, en zona mixta, Roser definió el día con una frase que explica un hogar acostumbrado a la adrenalina. “Soy la madre más feliz del mundo”, dijo, y remató que Marc “hizo de hermano mayor” cerrando filas en la celebración. La emoción aquella tarde fue tan nítida como el cronómetro.

La madre que sufre, aconseja y manda parar cuando toca: el retrato fuera de foco

Roser no es un personaje ornamental, sino un ancla que equilibra la tensión de cada domingo. En entrevistas recientes ha admitido que las carreras le resultan “agonizantes”, que a veces prefiere sufrir a distancia y que el teléfono con sus hijos no descansa. Su papel combina cariño, disciplina y ese humor que descongestiona los paddocks.

La biografía también ayuda a comprender su temple. Nacida en Bell-lloc d’Urgell, trabajó como administrativa en una empresa de transportes de Cervera antes de volcarse en la formación deportiva de sus hijos. Aquellos sacrificios, junto a Julià, explican por qué cada podio se celebra como una pequeña victoria familiar.

Una familia mediática con reglas claras: respeto, discreción y celebraciones con ritmo

El clan ha aprendido a convivir con focos, rumores y el interés por sus parejas, sin convertir la intimidad en espectáculo permanente. Gemma acompaña a Marc con perfil propio y Gabriela, especialista en marketing, suma naturalidad a los días grandes de Álex. La escena de Montmeló mostró afecto, complicidad y límites, una combinación poco frecuente en la élite.