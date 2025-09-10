Afra Blanco, la economista de 38 años, que encontró el amor en el plató de La Sexta

Afra Blanco se ha ganado un lugar destacado en la televisión por su compromiso sindical y su defensa firme de los derechos laborales. Con 38 años y una larga trayectoria ligada a UGT, la economista se ha convertido en una voz habitual en programas como Al Rojo Vivo.

Su carácter combativo y su capacidad para moverse en entornos de debate le han valido el respeto tanto de compañeros como de espectadores. Pero más allá del foco, Afra también protagoniza ahora una historia personal que ha comenzado a trascender lo profesional.

Afra Blanco y Antonio Pérez Lobato se enamoraron en La Sexta

Según publicó recientemente El Debate, la colaboradora mantiene una relación sentimental con el periodista económico Antonio Pérez Lobato, compañero de profesión. No obstante, ambos han preferido mantener un perfil bajo.

Pero sea como sea, su vínculo ya no pasa desapercibido entre quienes los rodean. La complicidad entre ambos, lejos de las cámaras, ha empezado a verse con más naturalidad. Antonio, con una carrera más discreta, trabaja en La Sexta desde hace más de una década.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, fue corresponsal en Londres durante la crisis financiera. Además, ha trabajado en distintas áreas como política, tribunales y economía.

En redes, se define con humor como el "umpa lumpa" de la redacción, reflejando su estilo cercano y sin pretensiones. Lo que comenzó como una conexión profesional parece haberse transformado en una relación sólida y cotidiana.

Una relación muy consolidada

Según la misma publicación, es habitual ver a la pareja paseando por la zona de Puerta de Toledo. Allí, Antonio recoge a su hijo, nacido de una relación anterior. En varias ocasiones, Afra lo ha acompañado.

"Pasean como una pareja más, cómplices y acaramelados, besándose en público", recoge El Debate citando una fuente cercana. Su presencia en momentos del día a día sugiere una implicación que va más allá del romance inicial.

Lejos del ruido de los platós, Afra y Antonio parecen haber encontrado un espacio propio, donde la rutina y la compañía pesan más que las luces del directo. Una relación que, sin aspavientos, habla de estabilidad y afecto sincero.

Afra Blanco y Antonio Pérez Lobato han encontrado en su relación un espacio privado lejos del ruido mediático. Sin declaraciones públicas, su complicidad y gestos cotidianos dejan claro que su vínculo es real y estable.