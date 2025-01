Sporting de Gijón, Zaragoza y Elche quieren a un jugador del Valladolid

El Real Valladolid no ha tenido el arranque de temporada que esperaba en LaLiga EA Sports, lo que ha obligado a su técnico, Diego Cocca, a replantearse varias piezas de su plantilla. La directiva vallisoletana es consciente de que el equipo necesita ajustes para asegurar su permanencia, tal y como se evidenció en su reciente derrota en Cornellà. Y por ello se encuentra muy activa en el mercado invernal, tanto en las entradas como en las salidas.

A este respecto, el club ya ha anunciado que hay varios jugadores que no entran en los planes de Cocca para la segunda mitad del curso; también otros que podrían tener ya apalabrada su venta. Cenk, Kenedy y un par de jóvenes como Raúl Moro o Juma Bah tienen opciones de cambiar de aires en enero, ya sea como cedidos o a título definitivo. El cuerpo técnico busca mejorar la calidad global de la plantilla y, al mismo tiempo, conceder a los futbolistas con menos minutos la oportunidad de seguir progresando en otros destinos. La necesidad de liberar masa salarial para realizar alguna incorporación adicional también está sobre la mesa.

También aparece el nombre de Amath Ndiaye, de 28 años y con pasaporte senegalés; ha perdido protagonismo con el paso de los partidos y se ha caído del once titular de forma progresiva. Hasta el momento, ha disputado 12 encuentros oficiales (9 de LaLiga y 3 de Copa del Rey), en los que ha anotado 2 tantos —una cifra por debajo de lo esperado dadas sus condiciones ofensivas. Sus cualidades, sin embargo, siguen interesando a varios equipos de LaLiga Hypermotion, donde se valora su velocidad y verticalidad. Tanto es así que, según El Periódico de Aragón, Sporting de Gijón, Real Zaragoza y Elche habrían expresado su intención de hacerse con sus servicios en calidad de cedido hasta final de temporada.

Cesión, opción prioritaria

Amath Ndiaye es extremo diestro formado en categorías inferiores de varios clubes españoles, entre ellos el Atlético de Madrid, y cuyo rendimiento en el Valladolid se ha visto lastrado por la falta de confianza y la escasa continuidad. Este curso, con poco más de 500 minutos de competición, no ha logrado ganarse un puesto fijo en el once de Diego Cocca. Aun así, su valor de mercado actual ronda los 1,2 millones de euros, lejos de los 5 que llegó a ostentar en mayo de 2018. Con contrato hasta 2027, la entidad castellana valora una cesión que permita al futbolista disfrutar de los minutos que el técnico argentino, de momento, no le garantiza.

La idea del Valladolid es que la operación se cierre antes de que concluya la ventana invernal, de modo que Cocca cuente con un bloque definidamente competitivo para afrontar el tramo decisivo del campeonato. Por su parte, Amath tampoco ve con malos ojos dar un paso atrás en su carrera para tener mayor protagonismo. Sporting, Zaragoza y Elche se han posicionado como los destinos más probables. Son clubes que buscan un jugador de banda con potencia para asumir un papel clave en sus respectivas aspiraciones de ascenso o de consolidación en la zona tranquila de la tabla.

El desenlace de esta historia podría confirmarse en los próximos días, cuando queden definidas las cesiones y movimientos en la recta final del mercado. Todo apunta a que Amath está viviendo sus últimos momentos como blanquivioleta, al menos esta temporada. Si la operación llega a buen puerto, el senegalés podría reactivar su carrera en LaLiga Hypermotion, con la esperanza de reencontrar la chispa que en su día le llevó a ser uno de los jugadores con mayor proyección en su posición.