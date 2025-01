Se va del Barça: 3 ofertas por Ansu Fati

El camino de Ansu Fati en el FC Barcelona parece haber llegado a un punto crítico. Con la llegada de Hansi Flick el pasado verano, se esperaba que el canterano pudiese recuperar su mejor versión y convertirse en un jugador trascendental en el nuevo proyecto culé. Sin embargo, el técnico alemán ha ido perdiendo la confianza en Ansu y así lo ha evidenciado en sus últimas convocatorias: el atacante no estuvo inscrito en la Supercopa de España y tampoco fue citado ante el Betis en los octavos de la Copa del Rey. Un mensaje inequívoco de que, a ojos de Flick, Ansu ha pasado al final de la rotación.

El estancamiento futbolístico del hispano-guineano es innegable; sus cifras esta temporada son discretas, con apenas 8 partidos disputados entre LaLiga, Copa y Champions (186 minutos totales), un valor de mercado en caída libre (10 millones de euros, cuando alcanzó los 80 millones hace tres años) y un contrato que expira en 2027. El Barça tenía la esperanza de revalorizarlo, pero la realidad ha sido otra. Tras una cesión poco productiva en el Brighton —donde apenas jugó 27 partidos, con 4 goles y 1 asistencia—, parecía que en el Camp Nou iba a tener su gran oportunidad. Pero las lesiones, la falta de regularidad y la gran competencia en el ataque azulgrana han lastrado al exjugador del FC Barcelona Juvenil A.

Ahora sí, tres equipos han planteado seriamente su interés por hacerse con los servicios de Ansu. Hasta hace unas semanas, se especulaba con que su salida podría ser en verano, pero la situación se ha precipitado: el Barcelona necesita aligerar la plantilla y el jugador, con un papel cada vez más secundario, prefiere encontrar continuidad lejos del Camp Nou. El club considera que la única vía inmediata para que se desvincule es la fórmula de la cesión hasta final de temporada. Y, dado su alto salario, también está dispuesto a escuchar ofertas que cubran parte o la totalidad de su ficha.

Tres pretendientes

El primer pretendiente con fuerza es el West Ham United. El conjunto londinense, tras el despido de Julen Lopetegui y la llegada de Graham Potter, busca un golpe de efecto para enderezar la temporada. Con Niclas Fullkrug lesionado de larga duración y Michail Antonio fuera de juego tras un grave accidente de tráfico, necesitan delantero con urgencia. La cesión de Ansu Fati encaja en su perfil: un atacante joven, con algo de experiencia en la Premier (aunque fuera testimonial en el Brighton), capaz de jugar por dentro y por banda.

Otro club de la Premier que se ha postulado es el Tottenham Hotspur. El club del norte de Londres acaba de caer ante el Arsenal en un derbi que ha disparado la tensión interna, y busca dar un golpe sobre la mesa en este mercado invernal. Ansu Fati podría llegar a coste cero en cuanto a traspaso (cedido) y, aunque su nómina sea considerable, los Spurs ven en él a un futbolista con margen de mejora y hambre de reivindicarse.

Más allá de la liga inglesa, el Besiktas de Turquía también ha tocado la puerta de Ansu. Aunque es una opción menos atractiva desde el punto de vista competitivo, el conjunto turco está ansioso por lograr un fichaje de renombre que les aporte un gran impacto mediático y un salto de calidad.

La fecha límite para que todo esto se concrete es el 3 de febrero, cuando cierra el mercado de fichajes. Si Ansu Fati no encuentra un destino (y el Barça no cierra un movimiento de salida), el jugador corre el riesgo de quedarse sin minutos. Pau Víctor le ha sobrepasado en la rotación, y la posible llegada de Rashford solo empeoraría su situación. Todo indica que la cesión es la solución más inmediata: el Barça se libra de una ficha que no está rentabilizando, y Ansu, con 22 años, tendrá la oportunidad de recobrar la ilusión y la forma lejos de un equipo donde, hoy por hoy, es el menos utilizado por Flick. Quedan días decisivos para el futuro de un talento que, no hace tanto, se perfilaba como una de las mayores joyas de La Masia.